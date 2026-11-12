¿Cuál es la diferencia entre banano, bocadillo y manzano?

Si hay algo que no falta en las mesas colombianas, es el banano. Algunos son pequeños y muy dulces, otros tienen un tamaño más grande y hay quienes prefieren los que tienen un ligero sabor a manzana. Pero ¿sabía que no todos pertenecen a la misma variedad y que incluso algunos nombres pueden referirse a una misma fruta?

Hablar de plátanos y bananos no es tan sencillo como parece. Aunque solemos utilizar estos nombres para referirnos a frutos similares, el género Musa reúne numerosas especies, híbridos y variedades que han sido domesticadas y seleccionadas durante miles de años. Por eso, nombres como plátano, banano, banana, guineo, cambur o topocho pueden hacer referencia a frutos distintos, dependiendo de sus características y de la región donde se cultiven. Incluso su clasificación científica puede resultar compleja, pues muchas de estas variedades son el resultado de cruces y procesos de selección realizados a lo largo de generaciones.

Aquí nos detendremos en una de las variedades más conocidas: el Cavendish, el banano que encontramos habitualmente en supermercados y plazas de mercado y que en Colombia consumimos principalmente como fruta. Su historia se remonta a la década de 1830, cuando el jardinero Joseph Paxton recibió una planta procedente de la isla Mauricio y comenzó a cultivarla en los invernaderos de Chatsworth House, una mansión ubicada en Derbyshire, Inglaterra. La planta floreció en 1835 y dio sus primeros frutos al año siguiente. Su nombre científico, Musa cavendishii, fue un homenaje a la familia Cavendish, propietaria de la mansión.

Con el paso de los años, esta variedad llegó a diferentes regiones del mundo y ganó importancia comercial por las características de sus frutos. Pero ¿cómo reconocerlo? El Cavendish es el banano de tamaño mediano, cáscara amarilla al madurar y pulpa suave y dulce que encontramos. Sus frutos crecen agrupados en manos que, a su vez, forman un racimo. A diferencia de sus parientes silvestres, no desarrolla semillas grandes y duras, pues sus frutos se producen mediante un proceso conocido como partenocarpia, es decir, sin necesidad de fecundación.



Los frutos del Cavendish se consumen principalmente frescos, aunque también se utilizan en preparaciones como ensaladas de frutas, compotas y productos horneados. A medida que maduran, su almidón se transforma en azúcares, lo que les da su sabor dulce y hace que la cáscara pase del verde al amarillo. Cuando aparecen pequeñas manchas oscuras, la fruta suele estar en una etapa más avanzada de maduración.

¿Qué es el banano bocadillo y el banano manzano?

Esta pregunta la abordamos en un mismo apartado porque resulta más fácil entender las características de ambas frutas cuando las comparamos. Y es que, aunque el bocadillo y el manzano suelen confundirse por su tamaño y apariencia, no son exactamente iguales: tienen diferencias en su origen, textura y, sobre todo, en su sabor. Para entenderlo, primero hay que conocer qué caracteriza a cada uno.

Esta pregunta la abordamos en un mismo apartado porque resulta más fácil entender las características de ambas frutas cuando las comparamos. Aunque el bocadillo y el manzano suelen confundirse por su tamaño y apariencia, no son exactamente iguales: tienen diferencias en su origen, composición genética, dimensiones y, sobre todo, en su sabor.

El banano bocadillo, también conocido como bananito, se caracteriza por su tamaño pequeño, su forma alargada, una cáscara relativamente gruesa y una pulpa suave y muy dulce. Generalmente mide entre 7 y 14 centímetros de largo y pesa entre 20 y 40 gramos. En Colombia también recibe nombres como murrapo o píldoro, dependiendo de la región.

Desde el punto de vista botánico, corresponde al cultivar Sucrier, perteneciente al grupo genético AA, derivado de Musa acuminata. Aunque tiene su origen en el sudeste asiático, actualmente se cultiva en países tropicales como Colombia y Venezuela.

Por su parte, el banano manzano, conocido internacionalmente como Apple banana o Silk, tiene un tamaño pequeño o mediano, generalmente es más grueso y robusto que el bocadillo. Su característica más particular está en el sabor: cuando madura, desarrolla un gusto dulce con un ligero toque ácido que recuerda a la manzana. Su pulpa suele ser más firme y menos delicada que la del bocadillo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧