Entonces, ¿cómo es posible que una misma planta dé origen a vegetales tan diferentes? La respuesta está en siglos de selección artificial, durante los cuales los agricultores fueron favoreciendo ciertas…

Puede que usted disfrute un plato de brócoli gratinado con queso, pero no soporte el sabor del kale o prefiera el repollo en una ensalada. Aunque suelen prepararse de maneras muy distintas y tienen apariencias particulares, estos vegetales comparten algo que pocos conocen: todos pertenecen a la misma especie de planta, Brassica oleracea.

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¿Cuál es la diferencia entre el brócoli, el kale, el repollo y la col?

Entonces, ¿cómo es posible que una misma planta dé origen a vegetales tan diferentes? La respuesta está en siglos de selección artificial, durante los cuales los agricultores fueron favoreciendo ciertas características para obtener variedades con hojas, tallos, flores y brotes distintos.

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Por eso, aunque hoy los encontremos en secciones diferentes del supermercado y los utilicemos en recetas muy variadas, el brócoli, el kale, el repollo y la col tienen un origen en común. Aquí le explicamos qué los diferencia y qué características comparte cada uno.

¿De qué especie vienen estas plantas?

Según el Jardín Botánico de Missouri, aunque a primera vista pueden parecer plantas muy diferentes, el brócoli, el repollo, la coliflor, las coles de Bruselas, el colirrábano y las coles ornamentales tienen algo en común: todas pertenecen a la misma especie, Brassica oleracea, de la familia Brassicaceae. La diferencia entre ellas está en los grupos y variedades que se han desarrollado a partir de esta especie mediante procesos de selección y cultivo.

Entre los ejemplos más comunes están:

El brócoli (Brassica oleracea Italica Group) se caracteriza por desarrollar una inflorescencia compacta que se consume antes de que las flores se abran.

El repollo (Brassica oleracea Capitata Group) forma una cabeza de hojas superpuestas.

La coliflor (Brassica oleracea Botrytis Group) desarrolla una masa compacta de inflorescencias inmaduras.

Las coles de Bruselas (Brassica oleracea Gemmifera Group), por su parte, producen pequeños brotes a lo largo del tallo.

El colirrábano (Brassica oleracea Gongylodes Group) se distingue por su tallo engrosado, que crece por encima del suelo.

Las coles y los kales ornamentales también hacen parte de esta diversidad, pero hay una diferencia con los otros, aunque están emparentados con las hortalizas que consumimos habitualmente, se han seleccionado principalmente por sus características decorativas y no por su sabor o valor alimenticio. Las coles ornamentales pertenecen al grupo Capitata y desarrollan rosetas grandes de hojas anchas, planas y superpuestas, similares a las del repollo. Los kales ornamentales, en cambio, corresponden al grupo Acephala y se reconocen por sus hojas rizadas, onduladas y agrupadas en rosetas compactas.

Una de sus características más llamativas es la variedad de colores que pueden adquirir sus hojas. Según la variedad, pueden presentar tonos blancos, crema, rosados, rojos, púrpuras y verdes. Además, la intensidad de estos colores está relacionada con la temperatura: cuando llegan los días frescos y las noches se vuelven más frías, las tonalidades suelen oscurecerse y hacerse más intensas. Por esta razón, se desarrollan mejor en climas frescos, mientras que las temperaturas altas pueden afectar su coloración.

Aunque botánicamente son plantas bienales, es decir, completan su ciclo de vida en dos años, en jardinería suelen cultivarse como anuales. Pueden alcanzar entre 30 y 45 centímetros de altura y se utilizan principalmente por el aspecto de sus hojas, que aportan color y textura a jardines, materas y espacios exteriores.

¿Para qué se usan?

Aunque todas estas plantas pertenecen a la misma especie, sus diferentes variedades tienen características que determinan cómo se aprovechan en la cocina. El brócoli, por ejemplo, se consume principalmente por sus flores inmaduras y sus tallos, que pueden prepararse al vapor, salteados, asados o hervidos. También es un ingrediente habitual en cremas, sopas, arroces, pastas y ensaladas.

El kale o col rizada se aprovecha por sus hojas, que pueden consumirse crudas en ensaladas y batidos, o cocinarse en sopas, guisos y salteados. Por su textura, también se utiliza para preparar chips al horno y pestos. El repollo, en cambio, se caracteriza por sus hojas apretadas que forman una cabeza compacta. Es común encontrarlo en ensaladas frescas, como la ensalada de col, pero también en sopas, guisos y preparaciones fermentadas, como el chucrut.

Otras variedades tienen usos particulares. La coliflor se aprovecha por su inflorescencia inmadura y puede prepararse en cremas, purés, gratinados o asada al horno. Las coles de Bruselas son pequeños brotes que crecen a lo largo del tallo y suelen servirse asados, salteados o al vapor. El colirrábano, por su parte, se consume por su tallo engrosado, que tiene una textura crujiente y un sabor suave; puede comerse crudo, rallado en ensaladas o incorporarse en sopas y salteados.

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