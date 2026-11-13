¿Cuál es la diferencia entre el espárrago verde y el blanco?

En una ensalada, a la parrilla, salteados con mantequilla o como acompañamiento de una buena pasta, los espárragos pueden darle un toque especial a diferentes preparaciones. Sin embargo, al momento de comprarlos o llevarlos a la cocina, es posible encontrar dos variedades que llaman la atención por sus colores: los verdes y los blancos. Aunque comparten protagonismo en la gastronomía, tienen diferencias en su sabor, textura y formas de preparación.

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Aunque el espárrago verde y el blanco suelen encontrarse en secciones diferentes del supermercado y pueden parecer dos vegetales distintos, ambos provienen de la misma planta: la esparraguera (Asparagus officinalis), una especie herbácea perenne de la familia Asparagaceae. La diferencia está en la forma de cultivarlos y, especialmente, en la cantidad de luz que reciben sus brotes durante el crecimiento.

Diferencias físicas

La diferencia de color está relacionada con la exposición a la luz solar y, por tanto, con la presencia de clorofila, el pigmento que les da a las plantas su tonalidad verde y participa en la fotosíntesis.

Para obtener espárragos blancos, los agricultores cubren los surcos con montículos de tierra, conocidos como caballones, o utilizan materiales opacos que impiden el paso de la luz. Así, los brotes crecen bajo tierra y se cosechan antes de que lleguen a la superficie. Al no recibir luz, no desarrollan clorofila y conservan su color blanco o amarillo pálido.

En cambio, los espárragos verdes crecen al aire libre. Cuando sus brotes emergen y quedan expuestos al sol, producen clorofila y adquieren su tonalidad característica. Se recolectan cuando alcanzan el tamaño adecuado, antes de que sus tallos se vuelvan demasiado fibrosos.

Esta forma de cultivo también influye en algunas de sus características físicas. Los blancos suelen ser más gruesos y tienen una piel exterior que puede resultar fibrosa, por lo que generalmente se pelan antes de cocinarlos. Los verdes suelen ser más delgados y tienen una textura firme y crujiente, aunque su grosor puede variar según las condiciones de cultivo y el momento de recolección.

Olor y sabor

Otra diferencia importante está en el aroma, el sabor y la textura que percibimos al consumirlos.

El espárrago blanco tiene un sabor más suave, delicado y ligeramente dulce, aunque también puede presentar notas amargas. Su aroma es menos intenso, por lo que suele combinarse con preparaciones que permiten apreciar su sabor sin necesidad de utilizar demasiados condimentos.

El espárrago verde, por su parte, tiene un sabor más pronunciado, con notas herbáceas y vegetales que recuerdan a las verduras frescas. Su aroma también suele ser más intenso y característico. En la cocina, estas diferencias hacen que el blanco se utilice con frecuencia en cremas, preparaciones cocidas y conservas, mientras que el verde es habitual en platos a la plancha, salteados, asados o a la brasa.

¿Qué aporta nutricionalmente?

De acuerdo con el Jardín Botánico de Bogotá, los espárragos aportan vitaminas E y C, ambas reconocidas por su función antioxidante, que ayuda a proteger las células frente al daño causado por los radicales libres.

También contienen fibra, que favorece el tránsito intestinal y contribuye a regular el estreñimiento. Además, tienen flavonoides, compuestos vegetales asociados con efectos antioxidantes y con la modulación de la respuesta inmunitaria.

En la alimentación, pueden incorporarse a diferentes preparaciones, pues se consumen cocidos, en ensaladas o como ingrediente de sopas.

¿Cuál escoger?

La elección entre uno y otro depende del plato que quiera preparar. El espárrago blanco, por su textura más tierna y su sabor delicado, suele utilizarse en preparaciones donde puede tener mayor protagonismo, como entradas, cremas o ensaladas. Antes de cocinarlo, es recomendable retirar su piel exterior con un pelador de verduras, desde debajo de la punta hasta la base, y cortar los extremos más duros. Después, puede hervirse en agua con sal durante unos 10 a 15 minutos, dependiendo de su grosor, o cocinarse al vapor hasta que esté tierno.

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Una vez listo, puede servirse frío o templado con vinagretas, mayonesa o salsa holandesa. También combina bien con preparaciones gratinadas y cremas. Si lo compra en conserva, tenga en cuenta que generalmente ya viene cocido y pelado, por lo que puede incorporarlo directamente a ensaladas o servirlo como acompañamiento.

El espárrago verde, por su parte, resulta especialmente práctico para quienes buscan una cocción rápida y una textura más firme. Cuando es delgado y fresco, no necesita pelarse; basta con lavarlo y retirar la parte inferior del tallo, que suele ser más fibrosa. Puede prepararse a la plancha, salteado con aceite de oliva y ajo o al horno. En estos métodos, una cocción de entre 5 y 8 minutos suele ser suficiente, aunque el tiempo depende de su grosor.

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En la cocina, es un buen ingrediente para acompañar carnes y pescados, pero también puede incorporarse a pastas, risottos, tortillas, arroces y revueltos de huevo. Su sabor más vegetal y su textura crujiente aportan contraste a estas preparaciones.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧