¿Repollo blanco o morado? Si está preparando una ensalada, un salteado o incluso unos tacos, seguramente ha utilizado alguno de los dos. Ambos son habituales en la cocina, aportan textura y frescura a las preparaciones y pueden utilizarse de maneras muy similares. Sin embargo, aunque a simple vista su principal diferencia parece ser el color, también tienen algunas particularidades en su sabor, composición nutricional y usos culinarios.

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Aunque el repollo blanco y el morado pertenecen a la misma especie (Brassica oleracea var. capitata), sus diferencias de color se deben principalmente a la presencia de distintos pigmentos vegetales. El repollo morado contiene antocianinas, unos compuestos antioxidantes responsables de sus tonalidades rojizas y violetas, que también están presentes en alimentos como los arándanos, las moras y la berenjena.

En cambio, en el repollo blanco predominan otros compuestos vegetales y no se acumulan antocianinas en cantidades suficientes para producir esa coloración.

Según explica los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos estas diferencias también se reflejan en su composición química y nutricional. Aunque ambos aportan fibra, agua, vitamina C y minerales, el repollo morado destaca por su contenido de antocianinas, asociadas con propiedades antioxidantes y beneficios potenciales para la salud intestinal. Sin embargo, su concentración y composición pueden variar entre cultivares y verse afectadas por procesos como la cocción, debido a la degradación por calor y la pérdida de algunos compuestos en el agua.

El color también representa un aprovechamiento adicional del repollo morado, pues sus pigmentos pueden utilizarse como colorantes naturales en aplicaciones alimentarias e industriales. Así, aunque las dos variedades comparten buena parte de sus características, sus diferencias en pigmentación y composición fitoquímica les otorgan propiedades particulares.

¿Saben diferente?

Aunque el repollo blanco y el morado pertenecen a la misma especie, presentan diferencias en su sabor, textura y comportamiento al cocinarse. El repollo blanco tiene un gusto más suave y delicado, ligeramente dulce, y sus hojas suelen ser más tiernas y flexibles. Por eso, resulta fácil de combinar con otros ingredientes sin que su sabor predomine en el plato.

El morado, en cambio, tiene un sabor más intenso, con notas ligeramente terrosas y dulces. Sus hojas suelen ser más gruesas, firmes y crujientes, por lo que conservan mejor su textura cuando se consumen frescas.

Estas características también determinan sus usos en la cocina. El repollo blanco es muy versátil: puede consumirse crudo en ensaladas y preparaciones como la coleslaw, pero también funciona muy bien en sopas, guisos, salteados y otras recetas que requieren cocciones prolongadas. Su sabor discreto permite incorporarlo a diferentes platos sin alterar demasiado el resultado.

El repollo morado, por su parte, suele utilizarse en ensaladas, tacos, sándwiches y encurtidos, donde su textura crujiente y su color aportan contraste y variedad a las preparaciones. También puede saltearse, cocinarse al vapor o incorporarse a sopas y guisos. Sin embargo, al someterlo al calor puede perder parte de su firmeza y modificar su tonalidad. En preparaciones ácidas, como los encurtidos con vinagre o limón, su color puede adquirir matices más rojizos debido a la sensibilidad de las antocianinas al pH.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧