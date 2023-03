Destacadas chefs bolivianas reivindican la diversidad de las mujeres

Varias chefs preparan el menú de ocho pasos que se ofreció en la iniciativa "Entretejidas", mujeres que nutren la gastronomía boliviana, el 7 de marzo de 2023 en La Paz (Bolivia). Foto: EFE - Javier Mamani

En los últimos diez años cada vez más mujeres han encontrado en la gastronomía su lugar, desde la cocina tradicional y los nuevos sabores hasta la alta cocina, y siendo mayoría en todos los puestos y cargos dentro del sector alimentario.

El escenario para este homenaje fue el restaurante Gustu (sabor, en quechua), que el año pasado ingresó de nuevo a la lista de los 50 mejores de Latinoamérica y es número uno en Bolivia por la utilización y la investigación de la diversidad alimentaria del país.

"Son cocinas muy diversas pero todas nacen desde la diversidad y eso es lo que nos une", señaló a EFE Marsia Taha, anfitriona y chef de Gustu, sobre esta iniciativa que busca empoderar a las mujeres desde las cocinas.

Las participantes de "Entretejidas" crearon un menú de degustación de ocho pasos con productos bolivianos tradicionales y de la cocina ancestral, que estuvieron acompañados cada uno con un maridaje distinto con vinos hechos en el país.

La "escena gastronómica está con muchísimas mujeres haciendo cosas innovadoras en sus restaurantes, por supuesto desde un punto de la diversidad muy grande, ya que cada una tiene propuestas muy distintas y muy variadas, pero todas tenemos un punto en común que es la identidad boliviana y el producto", destacó Taha.

Desde los orígenes la preparación de los alimentos siempre estuvo a cargo de las mujeres por su rol de cuidadora del hogar, sin embargo, la cocina como negocio ha sido un rubro dominado en su mayoría por hombres, cuestión que en Bolivia ha dado un vuelco y hoy por hoy varias chefs están al mando de destacados restaurantes.

"Desde el inicio, desde la concepción la mujer ha estado en la cocina para poder alimentar a nuestras familias pero ahora lo estamos haciendo de manera profesional", resaltó Coral Ayoroa, quien el año pasado debutó como jurado en la primera versión de MasterChef en Bolivia.

No deje de leer: “En la cocina soy el hada de las plantas comestibles”: María Angélica Bernal

Por su parte, Camila Lechín, reconocida en 2020 entre las 50 mejores chefs Latinoamérica, pasó de las ciencias políticas a las cocinas y tener su propio restaurante, Hapo, en la ciudad de Santa Cruz.

La chef Lechín destacó a EFE que Bolivia "es uno de los países de América Latina donde tienen más mujeres que están la cabeza" y considera que esto es gracias a que "ha crecido el interés de las mujeres que queremos estar dentro de este trabajo" que requiere de mucho esfuerzo y estudio.

"No es fácil tomar la decisión de ejercer esta carrera siendo mujer pero ha sido un momento en el que nos hemos dado cuenta que queremos estar en este nivel", añadió.

Para Taha, quien en 2021 fue reconocida como la chef revelación de América Latina por la prestigiosa lista 50 Best Restaurants, afirmó que pese a que las mujeres y los hombres tienen las mismas capacidades, "a veces no se tienen las mismas oportunidades", pero eso no impide que puedan "ser el ejemplo" para que otras puedan tener las "agallas y dar ese paso adelante" en las cocinas a nivel profesional.

"Como mujeres cocineras y líderes tenemos una gran responsabilidad de poder impulsar y de poder enseñar a las mujeres que están trabajando en nuestros rubros, incentivarlas, las capacidades son las mismas pero las oportunidades son las que nos limitan" y en ese sentido hay que romper las barreras, dijo Taha.

Ayoroa dijo emocionada que en Bolivia "hay un potencial impresionante (...) siento que en estos últimos 10 años estamos revolucionando y estamos yendo de la mano porque las mujeres tenemos que ir unidas para potenciarnos más".

Finalmente, las chefs enviaron un mensaje a las mujeres a “romper con el miedo”, a buscar entre todas una “equidad justa para todas”, a emprender y a cumplir los sueños a propósito de que hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer.

Continúe leyendo: África sabe a Colombia: salsas picantes que rinden homenaje a los sabores latinos

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) o al de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧