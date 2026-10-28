Diferencias entre lechuga crespa y romana: ¿Cuál elegir?

¿Le ha pasado que llega el momento de preparar una ensalada y no sabe si elegir lechuga romana o crespa? Aunque ambas son habituales en la cocina, sus diferencias van más allá de la forma de sus hojas. La textura, el sabor, el valor nutricional e incluso la manera de conservarlas pueden influir en cuál resulta más adecuada para cada preparación.

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La lechuga romana (Lactuca sativa var. longifolia, también llamada Cos) se distingue por su cogollo alargado y semiabierto, formado por hojas erectas, firmes y crujientes, con una nervadura central gruesa que le da un cuerpo rígido. Esta estructura la hace especialmente resistente: soporta muy bien los aderezos espesos, como el de la ensalada César, y también tolera el calor, por lo que puede asarse ligeramente a la parrilla sin perder su forma ni su textura.

La lechuga crespa, también conocida como rizada, es una variedad de hoja suelta que no forma un cogollo compacto, sino una roseta abierta de hojas ligeras, onduladas y de bordes dentados o rizados. Su textura es más suave y delicada, aunque conserva cierta frescura crujiente. Por esa ligereza, resulta ideal para mezclar en ensaladas frescas, rellenar sándwiches o combinar con otras hortalizas, aunque no es la mejor opción para aderezos pesados, porque sus hojas finas tienden a ablandarse con rapidez.

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Sabor

El sabor de la lechuga romana es fresco y refrescante, con un leve toque amargo característico en las hojas externas, que contrasta con la dulzura más marcada del corazón, donde las hojas son más claras y tiernas. Esta variación se explica porque los distintos tipos de lechuga y sus cultivares difieren considerablemente en dulzura, determinada por los azúcares, y en amargor, asociado a los sesquiterpenos. Por eso, en una misma cabeza de romana se pueden encontrar matices distintos, lo que aporta complejidad a las preparaciones.

La lechuga crespa, en cambio, tiene un sabor más suave y neutro, fresco y con apenas un ligero dejo amargo. Esta neutralidad la convierte en una base versátil que no compite con los demás ingredientes del plato, y que combina bien tanto con aderezos dulces como ácidos. Es una buena elección para quien prefiere ensaladas de sabor discreto o para quien quiere resaltar ingredientes más delicados, como frutas, quesos suaves o pescados.

Un factor que afecta el sabor de ambas es la temperatura durante el cultivo. Según NC State University, las temperaturas altas (entre 21 y 27 °C) y la sequedad del suelo pueden provocar que las plantas florezcan prematuramente, lo que amarga las hojas y detiene la producción foliar.

Por eso, la lechuga cultivada en clima fresco suele ser más dulce y agradable, y en climas cálidos conviene elegir variedades tolerantes al calor.

Valor nutricional

La lechuga romana destaca por su alta concentración de vitaminas A y K, además de aportar minerales esenciales. Su alto contenido de agua y su bajo aporte calórico la convierten en un alimento ligero pero nutritivo. Un dato relevante, mencionado por NC State University, es que el color de las hojas está relacionado con su contenido nutricional: las hojas de color verde oscuro a brillante, que contienen más clorofila y carotenoides, tienen mayor cantidad de vitamina A y vitamina C que las hojas menos verdes. Esto explica por qué las hojas externas de la romana, más oscuras, suelen ser más ricas en estos nutrientes, aunque también más amargas.

La lechuga crespa aporta una buena cantidad de antioxidantes, especialmente en las variedades de hojas más oscuras o teñidas de rojo, donde los pigmentos protectores se concentran más. También contiene vitaminas A, C, E, K y B9 (ácido fólico), además de potasio y fibra. A ello se suma su alto contenido de agua y su muy bajo aporte calórico, lo que la hace adecuada para dietas ligeras. Tradicionalmente, también se le atribuyen beneficios para la digestión, la función renal y el sistema inmunológico.

En términos generales, ambas variedades son aliadas de una alimentación saludable, pero la romana lleva ventaja en vitaminas A y K, mientras que la crespa sobresale por su perfil antioxidante.

Conservación

En cuanto a la conservación, la lechuga crespa suele durar un poco más en la nevera, hasta 7 a 10 días si se guarda bien, mientras que la romana tiende a desgastarse antes. Para prolongar la vida de ambas es recomendable guardarlas secas, en bolsas o recipientes con ventilación, y retirar las hojas dañadas para evitar que se propague la descomposición. Como la lechuga tiene un alto contenido de agua, la humedad excesiva acelera su deterioro, por lo que conviene lavarla poco antes de consumirla.

¿Cuál elegir?

La lechuga romana es la mejor opción cuando se busca una textura muy crujiente, cuando la ensalada lleva salsas pesadas, cuando se quiere preparar a la plancha o a la parrilla, o cuando interesa un mayor aporte de vitaminas A y K. La lechuga crespa, por su parte, resulta más adecuada para ensaladas ligeras, de sabor suave y fácil masticación, o para combinar con ingredientes delicados.

Al final, la elección depende del plato que se vaya a preparar: la romana aporta estructura y carácter, y la crespa, ligereza y versatilidad.

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