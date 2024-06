Disfrutar: el restaurante español que se corona como el mejor del mundo

Matthew, Edward y Oriole, los chefs detrás de la propuesta española donde el Mediterráneo es su fuente de inspiración. Foto: @disfrutarbcn

El restaurante español Disfrutar se coronó este miércoles como el mejor restaurante del mundo al conseguir el número uno de la lista de The World’s 50 Best Restaurants, que celebró la edición número 22 de sus premios en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) y en el que el también español Asador Etxebarri logró el puesto número 2.

"Queremos dedicar que Disfrutar hoy es el mejor restaurante del mundo a toda la gastronomía de nuestra tierra y a todas las personas que trabajan y trabajaron día a día por la gastronomía para hacer este oficio maravilloso", dijo emocionado Eduard Xatruch, uno de los tres chefs que capitanean el restaurante de Barcelona, tras recibir el galardón en el escenario.

Disfrutar, liderado por Xatruch, Oriol Castro y Mateu Casañas, pasó de la segunda a la primera posición de esta lista, mientras que Asador Etxebarri (Atxondo - País Vasco-) adelantó su posición al número dos después de haber obtenido el cuarto puesto en 2023.

El año pasado el restaurante peruano Central, alcanzó el máximo reconocimiento y en esta edición salió de la clasificación para unirse al salón de la fama Best of the Best de antiguos restaurantes número 1, del que también forman parte los españoles El Bulli y El Celler.

El listado es resultado de los votos de 1.080 expertos congregados por la revista británica Restaurant.

El tercer puesto lo obtuvo el restaurante parisino Table by Bruno Verjus, que un año antes había alcanzado el número 10 de la lista, y el cuarto lugar fue para el español Diverxo, una posición abajo con respecto al año anterior. El peruano Maido ascendió un lugar al situarse en el número 5, seguido del neoyorquino Atómix en el 6, que además recibió el premio al mejor restaurante de Norteamérica, y el mexicano Quintonil en el 7, que subió dos puestos en esta entrega.

Por su parte, el restaurante de Copenhague, Alchemist, descendió hasta el número 8 tras haber logrado el 5 en 2023, y el también considerado como el mejor restaurante de Asia, Gaggan, dio el gran saltó del puesto 17 al 9.

Las lista de los "top 10" se completa con el restaurante argentino Don Julio, cuyo chef Pablo Rivero, quien no estuvo presente, también recibió el premio especial de mejor sumiller.

Otro de los restaurantes españoles que mantuvieron su lugar en la selecta lista fue Quique Dacosta, que escaló del puesto 20 al 14 en esta edición, mientras que Elkano volvió a descender este año del lugar 22 al 28.

Perú también se mantuvo presente en el listado con Mayta, que pasó del número 47 al 41, mientras que los brasileños de Oteque y A Casa Do Porco se posicionaron en los lugares 37 y 27 respectivamente.

El mexicano Rosetta dio un salto significativo del puesto 49 al 34, y el también originario de la Ciudad de México, Pujol, descendió veinte sitios al pasar del número 13 al 33.

En el encuentro, que contó con una actuación de malabares al comienzo y terminó con una fiesta, también se dieron premios especiales como el Icon que fue otorgado al chef australiano Neil Perry, líder de Margaret Double Bay.

"Para mí todo se trata de hospitalidad y generosidad, de cuidarnos (...) Siempre intento asegurarme de que los jóvenes que llegan a trabajar con nosotros no solo terminen siendo mejores en sus habilidades, sino que terminen siendo mejores personas, solo así sé que estoy haciendo bien mi trabajo", dijo Perry.

Asimismo, el chef argentino Mauro Colagreco entregó el premio al restaurante sustentable al alemán Nobelhart & Schmutzig, mientras que Mitsuharu Tsumura, de Maido, recibió el premio a la elección del chef de manos del chef y activista español José Andrés.

La francesa Nina Meteyer se convirtió en la mejor chef pastelera de 2024, mientras que la brasileña Janaína obtuvo el galardón de la mejor chef femenina de 2024. “Ser cocinera y ser chef es como ser madre, uno tiene que mantener el equilibrio en las cocinas entre hombres y mujeres. Creo que aún falta mucho trabajo contra el machismo”, dijo Torres en un vídeo proyectado durante la ceremonia.

Esta es la segunda vez que estos premios tienen lugar en Estados Unidos, después de que se celebraran en 2016 en Nueva York. Desde entonces este certamen ha viajado por el mundo hasta llegar a Melbourne (Australia); Flandes (Bélgica); Valencia (España) y Singapur, entre otros destinos.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧