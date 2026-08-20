¿Dónde comer las mejores fresas con crema? Así se destaca este municipio en Colombia

Las fresas con crema chantilly son uno de los postres con más tradición en los viajes en carretera por Colombia. Foto: Getty Images/iStockphoto - MicJac

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Hay sabores que parecen estar hechos para conquistar a cualquiera, y la fresa es uno de ellos. Su combinación entre dulzura, acidez y ese aroma inconfundible la ha convertido en una de las frutas favoritas de los colombianos y en un ingrediente que cada vez gana más espacio en nuestra mesa.

Se disfruta fresca, en jugos, postres, mermeladas y hasta en preparaciones saladas, pero hay una combinación que se ha ganado un lugar especial: las fresas con crema.

Aunque puede parecer una preparación sencilla, su popularidad no ha dejado de crecer y hoy es fácil encontrarla en diferentes versiones, desde las más tradicionales hasta aquellas que incorporan chocolate, galletas, helado y otros ingredientes.

¿Lo curioso? Su arraigo en Colombia no es casualidad. Detrás de cada fresa que llega al plato existe una importante historia de cultivo y tradición, particularmente en la región Andina, donde Cundinamarca se destaca como uno de los principales departamentos productores del país.

Y si usted es de los que no puede resistirse a unas buenas fresas con crema, aquí le contamos porqué Sibaté es una de de las mejores opciones para probar y disfrutar de este dulce favorito.

¿Dónde es la capital de las fresas con crema?

En esta historia hay una protagonista que va mucho más allá del postre: el campo colombiano. Sibaté, en Cundinamarca, ha construido buena parte de su identidad alrededor de la agricultura y, especialmente, del cultivo de fresa. De acuerdo con datos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), el municipio produce alrededor de 22.780 toneladas de fresas al año en 450 hectáreas, cifras que lo convierten en uno de los referentes de este cultivo en el país.

Pero Sibaté, no solo es reconocido por su producción agrícola, sino también por la actividad ganadera, una combinación que terminó dando lugar a uno de los preparativos más populares entre quienes visitan el municipio: las tradicionales fresas con crema.

Y es que egún la Alcaldía de Sibaté, la ganadería también es una de las actividades que sostiene la economía rural del municipio, donde se producen carne y leche.

Es precisamente la combinación entre la producción de fresas y la tradición ganadera la que da vida a uno de los postres más representativos de la zona. Las frutas recién cosechadas se acompañan con una crema preparada a base de leche fresca y nata, en una mezcla que equilibra la acidez y dulzura de la fresa con la textura suave y el sabor de los lácteos.

¿Qué hacer en Sibaté?

Sibaté cuenta con una oferta turística y gastronómica que va mucho más allá de sus tradicionales fresas con crema. La Alcaldía ha organizado parte de estos atractivos en diferentes corredores que permiten descubrir el municipio a través de sus sabores, paisajes, naturaleza, patrimonio y tradiciones culturales.

Sin embargo, nos enfocaremos en su corredor Fuego, una de las rutas gastronómicas propuestas por la Alcaldía de Sibaté. Allí se reúnen diferentes establecimientos que permiten recorrer el municipio a través de sus sabores, desde asaderos, piqueteaderos y pescaderías hasta restaurantes campestres, establecimientos tradicionales, comidas rápidas, heladerías y tiendas de postres.

Entre sus preparaciones se encuentran platos como el cuchuco con espinazo, cocido boyacense, gallina, carne asada y arepas boyacenses, además de ensaladas de frutas y, por supuesto, las tradicionales fresas con crema.

Para probar estas últimas, algunas de las opciones ubicadas sobre la vía Sibaté–Fusagasugá son:

Fresas con Crema El Rosal: Vereda Perico, Finca El Rosal, 1 kilómetro después del túnel.

Postres y Fresas con Crema Yoyi: vía Sibaté–Fusagasugá.

Eso sí, su oferta turística permite complementar el recorrido gastronómico con experiencias de naturaleza, cultura y patrimonio, especialmente para quienes quieren aprovechar la visita para conocer un poco más del municipio.

Entre sus alternativas están los recorridos por caminos reales, zonas rurales y espacios naturales, donde se pueden realizar caminatas ecológicas, aviturismo, agroturismo y recorridos en bicicleta.

A esto se suma su patrimonio cultural y una agenda de festividades que reúne expresiones campesinas y gastronómicas. Entre ellas están Exposibaté, el Festival de la Chicha y el Maíz, Voces Labriegas, Requintos de Santa Rosa y Merengue Bailao.

Y, por supuesto, hay una celebración que tiene especial relación con el tema de este recorrido: el Festival de la Fresa. Creado en 2012, el evento nació para reconocer el trabajo de los productores y las labores de recolección y clasificación de esta fruta. Desde entonces, se celebra anualmente cada junio como una forma de exaltar la tradición campesina y la importancia de la fresa para el municipio.

¿Cómo ir?

Llegar a Sibaté desde Bogotá es sencillo y existen diferentes opciones de transporte público. Puede tomar una flota con destino al municipio desde puntos como la Terminal de Salitre , donde operan empresas que ofrecen rutas directas.

Una vez en Sibaté, si quiere conocer los diferentes corredores turísticos y ubicar los establecimientos gastronómicos de la zona, puede acercarse a la Alcaldía Municipal de Sibaté. Allí podrá solicitar información sobre los recorridos disponibles, los lugares de interés y, si es necesario, la orientación de guías locales.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧