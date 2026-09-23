El sancocho volvió a quedar entre las mejores sopas del mundo, según ranking internacional

Más allá de la posición que alcanzó, el reconocimiento pone sobre la mesa una preparación que cambia de una región a otra, pero que conserva una característica en común: reunir en una misma olla carnes, tubérculos, plátano, mazorca y los sabores propios de cada territorio.

Si usted es de los que cree que una buena sopa puede contar la historia de un país, el sancocho tiene mucho que decir. Esta preparación, presente en distintas regiones de Colombia, acaba de entrar en el listado de las mejores sopas del mundo y ocupó el puesto 93 del ranking.

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La guía culinaria TasteAtlas, responsable del listado, destacó al sancocho como una muestra de la tradición gastronómica colombiana y señaló que este tipo de reconocimiento también puede abrir oportunidades para el turismo y las economías locales. Pero, ¿qué hace tan especial a este plato que ha pasado de las cocinas familiares a figurar entre las sopas más destacadas del mundo?

El sanchoco y su historia

Aunque el sancocho volvió a aparecer entre las mejores sopas del mundo, este año bajó varias posiciones en el ranking de TasteAtlas, después de haber ocupado el octavo lugar en la edición anterior. La clasificación se construye a partir de las valoraciones de los usuarios de la plataforma, aunque la propia TasteAtlas aclara que sus listados no representan una conclusión definitiva sobre la gastronomía mundial. Su propósito, explica, es reconocer preparaciones tradicionales, despertar la curiosidad por las cocinas locales y acercar a los lectores a platos que quizá aún no han probado.

Pero más allá del ranking, este reconocimiento pone sobre la mesa —literalmente— el lugar que ocupa el sancocho en la cultura colombiana. Es una preparación que el país ha hecho suya y que, en cada región, reúne sabores, historias y tradiciones. Ahora, su presencia en este listado también permite que quienes no lo conocen se acerquen a una parte de la cocina colombiana.

Por eso, hablar de “un solo sancocho” resulta difícil. En Colombia existen distintas versiones: de gallina, costilla, pescado, carne o incluso combinaciones de varios ingredientes. Sin embargo, hay elementos que suelen aparecer como protagonistas, entre ellos la yuca, el plátano verde y la mazorca.

Su historia también habla del encuentro de diferentes tradiciones culinarias. La preparación reúne aportes de las cocinas indígena, africana y española, que a lo largo de distintos momentos históricos dejaron su huella en las cocinas regionales del país.

Eso sí, si después de conocer la historia y las distintas versiones del sancocho colombiano se le abrió el apetito estas son algunas recetas de El Espectador para preparar distintas versiones de este plato, desde un sancocho bifásico hasta uno de costilla de res.

Sancocho bifásico: Esta versión combina carne y pollo en una misma preparación y, por supuesto, puede llevar uno de los ingredientes que no suele faltar en el sancocho colombiano: la mazorca. Ver la receta completa

Sancocho tradicional: Una preparación con los ingredientes característicos de este plato y todo el sabor de una receta que hace parte de la cocina tradicional del país. Ver la receta completa

Sancocho de costilla: Si lo suyo es el sancocho de costilla, esta receta explica cómo prepararlo en olla a presión y con qué acompañarlo para llevarlo a la mesa. Ver la receta completa

¿Qué sopas ocuparon el ranking?

1. Vori-vori (4.7): Sopa paraguaya de caldo, pollo, verduras y pequeñas bolitas de harina de maíz y queso.

(4.7): Sopa paraguaya de caldo, pollo, verduras y pequeñas bolitas de harina de maíz y queso. 2. Beyran çorbası (4.5): Sopa turca de cordero, arroz, ajo y especias, tradicionalmente servida en el desayuno.

Sopa turca de cordero, arroz, ajo y especias, tradicionalmente servida en el desayuno. 3. Soto Betawi (4.4): Sopa indonesia de carne de res y vísceras en un cremoso caldo de leche de coco y especias.

Sopa indonesia de carne de res y vísceras en un cremoso caldo de leche de coco y especias. 4. Ramen al estilo de Yokohama: (4.4) Ramen japonés de fideos gruesos con caldo de cerdo y salsa de soja.

Ramen japonés de fideos gruesos con caldo de cerdo y salsa de soja. 5. Ramen tonkotsu: (4.4) Ramen japonés caracterizado por su cremoso y concentrado caldo elaborado con huesos de cerdo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧