Elcielo Washington D.C. renueva por quinto año su Estrella Michelin 2025

Juan Manuel Barrientos, el chef colombiano galardonado por quinto año consecutivo con una Estrella Michelin por su restaurante elcielo Washington. Foto: Restaurante elcielo Washington

El reconocido restaurante Elcielo Washington D.C., liderado por el chef colombiano Juan Manuel Barrientos, ha sido galardonado nuevamente con una Estrella Michelin. El reconocimiento reafirma la existencia de este lugar como uno de los destinos gastronómicos más importantes de Estados Unidos, destacando la importancia y el valor de la cocina colombiana y sus ingredientes, en la escena internacional.

La estrella, que además continúa destacando la creatividad, disciplina e innovación del chef colombiano, quien ha dedicado su carrera a exaltar la riqueza de los sabores y tradiciones de Colombia por medio de una propuesta sensorial, artística y profundamente emociona, también resalta su visión, la misma que integra investigación, neurociencia y técnicas contemporáneas, consolidando la propuesta como una de las mejores de la cocina moderna latinoamericana.

A propósito de esto, el paisa se pronunció a través de sus redes sociales manifestando que “eecibir nuevamente la Estrella Michelin en 2025 es un orgullo inmenso y un tributo al trabajo incansable de todo nuestro equipo”, expresó Barrientos. “Nuestro compromiso es llevar la esencia de Colombia a cada plato, creando experiencias que conecten con las emociones, la memoria y la identidad de nuestros comensales”.

La experiencia en Elcielo Washington D.C. es un viaje por la diversidad de Colombia. En las mesas se sirven ingredientes nativos elevados con técnicas modernas, presentaciones cuidadosamente diseñadas y momentos sensoriales que celebran la cultura de una Colombia megadiversa.

Con sedes en Medellín, Bogotá, Miami, Washington D.C. y Nueva York, Elcielo Hospitality Group continúa expandiendo la presencia de la gastronomía colombiana en el mundo, guiado por la pasión y visión de Juan Manuel Barrientos.

