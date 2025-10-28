Restaurante Elcielo llega a Nueva York con Juan Manuel Barrientos y J Balvin

Elcielo Nueva York Foto: Alejandra Villegas

El sábado pasado, “la ciudad que nunca duerme” se convirtió en el escenario de una noche que tuvo como protagonista a la gastronomía colombiana con la apertura oficial de elcielo New York, el nuevo restaurante del chef colombiano Juan Manuel Barrientos, reconocido también por la guía Michelin, en sociedad con el artista antioqueño J Balvin.

El evento tuvo lugar en el Virgin Hotel New York City, ubicado en el 1227 de Broadway, cuarto piso, consolidando un nuevo hito para la gastronomía y la cultura colombiana en el panorama global.

Con esta apertura, elcielo Hospitality Group reafirma su propósito de llevar los sabores, aromas e historias de Colombia a las principales capitales gastronómicas del mundo. La velada reunió personalidades del entretenimiento, la moda y la gastronomía, quienes disfrutaron de una experiencia sensorial única que combinó arte, innovación culinaria y el característico realismo mágico colombiano bajo la dirección creativa del chef Barrientos.

Durante la inauguración, J Balvin expresó su orgullo por participar en un proyecto que va más allá de la cocina y manifestó qué “elcielo es una muestra de lo que somos los colombianos: creatividad, sabor y visión global. Es un honor compartir este sueño con Juanma y traer parte de nuestro país a Nueva York.”

Por su parte, Barrientos destacó el significado del lanzamiento, afirmando que “este opening simboliza años de trabajo y amor por Colombia. Tener a J Balvin como socio y aliado hace de este proyecto algo aún más poderoso. Queremos que elcielo New York sea un embajador de nuestra cultura, de nuestra cocina y de nuestra gente”.

elcielo New York reúne tres propuestas gastronómicas en un solo espacio:

Fine Dining

Una experiencia exclusiva con un menú degustación de 20 pasos (USD 289) que combina innovación, tradición y realismo mágico colombiano. Cada plato es una puesta en escena multisensorial donde la alta cocina se convierte en arte.

Bar Experience

Un recorrido de cócteles y snacks creativos inspirados en la diversidad de los sabores colombianos.

Bistró Tropical at elcielo Concept

Una propuesta a la carta que celebra los sabores del trópico, con platos distintivos como el ribeye madurado en cera de abejas.

La llegada de elcielo a Nueva York marca un nuevo capítulo para la gastronomía latinoamericana, donde la innovación, la identidad cultural y la alta cocina se fusionan en una experiencia transformadora.

