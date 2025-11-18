Latin America’s 50 Best Restaurants: estos son los mejores restaurantes del 51 al 100

Platos elaborados en este restaurante ubicado en la ciudad de Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Latin America’s 50 Best Restaurants dio a conocer hoy la lista ampliada de restaurantes clasificados del puesto No.51 al No.100, celebrando el vibrante y diverso panorama culinario de la región. Esta clasificación ampliada subraya el compromiso de la organización de reconocer un amplio espectro de talento gastronómico y prepara el escenario para la gran revelación de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, patrocinada por S.Pellegrino & Acqua Panna, que se llevará a cabo el 2 de diciembre en Guatemala.

La lista del 51-100 de 2025 destaca una variedad de restaurantes excepcionales en América Latina. Los establecimientos escogidos este año ofrecen una visión integral del panorama gastronómico de la región, cuidadosamente evaluado por 300 expertos de la industria restaurantera en

Los sabores colombianos siguen ganando reconocimiento y protagonismo en Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, destacándose por su diversidad, innovación y la capacidad de transformar ingredientes tradicionales en experiencias gastronómicas de clase mundial.

Esta vez tres propuestas colombianas lograron sumarse al listado de los mejores de Latinoamérica. Oda, se ubicó en el puesto 76, Debora en el 85, mientras que Selma se ubicó en el lugar 96.

@elespectador 🌱✨ Oda, el primer restaurante en Colombia con el sello "Negocio Verde", fusiona gastronomía y sostenibilidad. En Gastronomiayrecetas visitamos el lugar y saboreamos cada plato preparado con productos frescos de más de 10 huertas urbanas y de la investigación en conjunto con el Jardín Botánico de Bogotá. 🥗🌿 ¡Conózcalo! 🌎🍽️ Oda NegocioVerde Sostenibilidad GastronomíaVerde HuertasUrbanas JardínBotánico ♬ sonido original - El Espectador - El Espectador

A propósito de este reconocimiento, Jacobo Bonilla manifestó que “se siente una alegría muy grande y un profundo agradecimiento por todos los que nos apoyaron. Es un honor ser parte de este listado y con este reconocimiento un fuerte compromiso con nuestros clientes. Sentimos un enorme agradecimiento hacia los chicos que trabajan con nosotros y con esto se avivaron más las ganas de seguir dándolo todo y no parar“.

São Paulo ha consolidado su estatus como una ciudad culinaria de primer nivel este año con seis restaurantes incluidos en la lista del 51-100. Cinco restaurantes de la ciudad mantienen su presencia durante un año consecutivo: Kotori (No.55), Metzi (No.56), Maní (No.67), D.O.M. (No.74) y Notiê (No.93). Y se suma un nuevo participante: Cepa (No.73).

Como en años anteriores, Buenos Aires, sigue en el listado con cuatro restaurantes en la lista. Estos incluyen el nuevo participante Ness (No.64). Además, por segundo año consecutivo, la Ciudad de México mantiene la posición No.51, ahora representada por Pujol.

Mientras tanto, Ana (No.94) de la Ciudad de Guatemala no solo hace su primera aparición, sino que también recibe el American Express One To Watch Award. Su cocina está liderada por el chef bogotano Nicolás Solanilla, quien fusiona su cocina migrante y mestiza con la riqueza de la despensa guatemalteca y los sabores y recuerdos de su tierra natal.

William Drew, director de contenidos de Latin America’s 50 Best Restaurants, comenta, se pronunció al respecto asegurando que “presentamos con gran placer la lista de restaurantes clasificados del No.51 al No.100 en América Latina para 2025, que sirve como una plataforma fantástica para resaltar más destinos increíbles en América Latina, ya que el apetito por los viajes centrados en la gastronomía sigue en un impresionante crecimiento.”

La cuenta regresiva de la lista de Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, se transmitirá en vivo en el canal de YouTube de 50 Best, a través de este enlace, a las 20:00, hora de Guatemala, el próximo 2 de diciembre de 2025.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧