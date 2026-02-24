Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

En 10 minutos aprende a preparar esta receta de leche dorada

Para esta propuesta debes usar leche de coco, cúrcuma, jengibre, canela y pimienta.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
24 de febrero de 2026 - 05:00 p. m.
Para hacer esta leche dorada debes usar cúrcuma.
Para hacer esta leche dorada debes usar cúrcuma.
Foto: Silvia Márquez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del coco

El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático gracias a que una vez cayó de la palma, flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico. Es uno de los ingredientes más apetecidos de la cocina gracias a su versatilidad y a su sabor, suele utilizarse en recetas de sal y de dulce y por estos días se ha convertido en una de las opciones más apetecidas para quienes han optado por una gastronomía más saludables.

Vínculos relacionados

Receta para hacer edamames
Receta para preparar gravlax de trucha del altiplano
Esta mermelada colombiana está entre las mejores del mundo: la historia de “De muerte lenta”

Gracias a él existen algunos alimentos como la harina de coco, la leche de coco, el arroz con coco e incluso el aceite con sabor a esta fruta.

Gastronomía: Latinoamericana.

Decora con canela espolvoreada

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 taza de leche de coco
  • 1 cucharadita de cúrcuma
  • 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
  • 1/2 cucharadita de canela en polvo
  • 1 pizca de pimienta en polvo
  • 1 cucharadita de miel

Preparación

En una olla añade la leche y caliéntala.

Luego, en un sartén agrega las especias y tuéstalas unos segundos.

Agrega la mezcla de especias a la leche y finaliza con miel.

Sirve en una taza, y espolvorea con canela. Decora con lo que más te guste para saborear.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Estilo de Vida

Receta para hacer leche dorada

Receta fácil en casa

Receta con coco

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.