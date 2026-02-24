En 10 minutos aprende a preparar esta receta de leche dorada

Escucha este artículo
Un poco de la historia del coco
El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático gracias a que una vez cayó de la palma, flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico. Es uno de los ingredientes más apetecidos de la cocina gracias a su versatilidad y a su sabor, suele utilizarse en recetas de sal y de dulce y por estos días se ha convertido en una de las opciones más apetecidas para quienes han optado por una gastronomía más saludables.
Gracias a él existen algunos alimentos como la harina de coco, la leche de coco, el arroz con coco e incluso el aceite con sabor a esta fruta.
Gastronomía: Latinoamericana.
Decora con canela espolvoreada
- Tiempo de preparación: 5 minutos.
- Tiempo de cocción: 5 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 taza de leche de coco
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 1/2 cucharadita de jengibre en polvo
- 1/2 cucharadita de canela en polvo
- 1 pizca de pimienta en polvo
- 1 cucharadita de miel
Preparación
En una olla añade la leche y caliéntala.
Luego, en un sartén agrega las especias y tuéstalas unos segundos.
Agrega la mezcla de especias a la leche y finaliza con miel.
Sirve en una taza, y espolvorea con canela. Decora con lo que más te guste para saborear.
