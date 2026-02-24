En 10 minutos aprende a preparar esta receta de leche dorada

Para hacer esta leche dorada debes usar cúrcuma. Foto: Silvia Márquez

Un poco de la historia del coco

El coco proviene originalmente de la India y del sudeste asiático gracias a que una vez cayó de la palma, flotó y llegó a las costas de todo el Océano Pacífico. Es uno de los ingredientes más apetecidos de la cocina gracias a su versatilidad y a su sabor, suele utilizarse en recetas de sal y de dulce y por estos días se ha convertido en una de las opciones más apetecidas para quienes han optado por una gastronomía más saludables.

Gracias a él existen algunos alimentos como la harina de coco, la leche de coco, el arroz con coco e incluso el aceite con sabor a esta fruta.

Gastronomía: Latinoamericana . Decora con canela espolvoreada Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 taza de leche de coco

1 cucharadita de cúrcuma

1/2 cucharadita de jengibre en polvo

1/2 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de pimienta en polvo

1 cucharadita de miel

Preparación

En una olla añade la leche y caliéntala.

Luego, en un sartén agrega las especias y tuéstalas unos segundos.

Agrega la mezcla de especias a la leche y finaliza con miel.

Sirve en una taza, y espolvorea con canela. Decora con lo que más te guste para saborear.

