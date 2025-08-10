No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
En 10 minutos prepara este “porridge” clásico

Usa como toppings: banano en rodajas, manzana en cubos y canela.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
10 de agosto de 2025 - 03:00 p. m.
Esta avena cocida puedes acompañarla con mantequilla de maní y nueces.
Esta avena cocida puedes acompañarla con mantequilla de maní y nueces.
Foto: María Dulcey
Un poco de la historia de la avena

El cultivo de la avena tuvo origen hace unos 3000 años en el noreste de Europa y Asia Menor, regiones que actualmente forman parte de Alemania y Turquía. Las culturas celtas y germánicas la valoraron por sus propiedades nutritivas y su capacidad para crecer en climas fríos y húmedos.

En la Edad Media, la avena se convirtió en un alimento principal en Escocia, donde se preparaba como “porridge” para el desayuno u otras comidas del día. En el siglo XVII, los colonos europeos llevaron la avena a América del Norte, donde rápidamente se adaptó y se convirtió en un cultivo importante en regiones como Canadá y Estados Unidos.

Gastronomía: A.

Sirve con arándanos y marañones

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 30 gramos de avena en hojuelas
  • 1/2 taza de agua
  • 1 cucharadita de canela 
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla 
  • Syrup de maple al gusto 
  • 1 taza de leche
  • Toppings al gusto: frutas frescas, mantequilla de maní, nueces, semillas, canela, etc.

Preparación

En una olla pequeña, mezcla la avena, el agua, canela, syrup y esencia de vainilla.

Lleva a fuego medio-bajo y cocina, revolviendo constantemente, cuando la avena absorta el agua y doble su tamaño, agrega la leche, revuelve hasta que espese y la avena esté suave (unos 5 a 7 minutos).

Sirve caliente con tus toppings favoritos, puede ser con yogur y semillas de chía.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

