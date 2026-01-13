Logo El Espectador
En 10 minutos prepara esta ensalada mexicana

Usa en esta receta maíz dulce, fríjoles, crema agria, nachos y cilantro picado.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
13 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Esta ensalada mexicana puede tener un toque más de sabor con un buen ají.
Foto: Silvia Márquez
Un poco de la historia del guacamole

Una receta que tiene su origen gracias a los Aztecas y que se destaca en el mundo de la gastronomía por su alto contenido de nutrientes y el beneficio de su consumo para la salud. Su nombre proviene de la unión entre las palabras ahuacatl” (aguacate) y “molli” (mole o salsa). Varias historias cuentan que en la mitología esta receta fue difundida por toda Mesoamérica y extendida de la mano de conquistadores de la época hacia otras partes del mundo.

Expertos en el tema aseguran que el guacamole se preparaba en sus inicios con aguacate machacado, agua, jugo de limón, tomate y chile, sin embargo, es importante resaltar que la receta ha tenido variaciones importantes, donde se le ha añadido a su elaboración, ingredientes como cebolla, tomate, ajo y pimienta. En su gran mayoría esta crema mexicana es utilizada en platos latinoamericanos para acompañar carnes, papas, tacos, nachos, y los tradicionales asados. ¡Deliciosa!

Gastronomía: Mexicana.

No olvides el cilantro para resaltar sabores

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 lata de maíz dulce
  • 1 cucharada de aceite de oliva
  • 2 cucharadas de zumo de limón
  • 2 cucharadas de cilantro picado
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • Sal y pimienta al gusto
  • 250 gramos de pollo parrillado
  • 1 lata de fríjoles
  • ¼ de taza de queso mozzarella
  • 1 taza de mix de lechugas
  • 10 tomates Cherry
  • 1 cucharada de crema agria o suero costeño
  • 1 bolsa de nachos
  • 1 aguacate

Preparación

Vamos a cortar el pollo en trozos, luego los llevamos a una parrilla o sartén hasta que estén dorados.

En un bowl, ponemos el mix de lechugas, masajeamos con aceite de oliva, sal y pimienta. Agregamos los fríjoles, los tomates Cherry partidos por la mitad, nachos, queso mozzarella y los trozos de pollo previamente dorados.

Para el aderezo

Vamos a hacer un guacamole para este necesitas: aguacate, limón , cilantro, sal, pimienta, ajo en polvo y procesamos hasta obtener una mezcla homogénea. Servimos para disfrutar .

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Silvia Márquez / @elsabordelossentidos

