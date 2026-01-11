Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Receta en “air fryer”: paso a paso para hacer milanesa de pollo

Para esta preparación usa queso mozzarella, harina de trigo y pan rallado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
11 de enero de 2026 - 03:00 p. m.
Acompaña esta milanesa de pollo con salsa napolitana y como guarnición papas a la francesa.
Acompaña esta milanesa de pollo con salsa napolitana y como guarnición papas a la francesa.
Foto: María Dulcey
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia de este plato

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

Vínculos relacionados

Siete sopas colombianas poco conocidas que debería probar: de ruyas, de orejas y más
Paso a paso para hacer “muffins” de tocineta con manzana
Receta: empanada crocante con relleno tradicional

Gastronomía: Latinoamericana.

Decora con hojas de albahaca

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 pechugas de pollo
  • 1 huevo
  • ½ taza de pan rallado
  • ¼ taza de harina de trigo
  • Salsa pomodoro al gusto
  • Queso mozzarella al gusto
  • Sal, pimienta y ajo en polvo al gusto
  • Spray de aceite o un chorrito de aceite

Preparación

Abre las pechugas en forma de libro, buscando que queden delgada y aplánalas ligeramente.

Sazona el pollo por ambos lados.

Pasa cada pieza por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.

Precalienta la air fryer a 180 °C por 3 minutos.

Pon las milanesas en la canastilla, rocía ligeramente con aceite.

Cocina por 10 minutos, voltea, vuelve a rociar un poco de aceite y cocina 5–7 minutos más, hasta que estén doradas y bien cocidas.

Finaliza agregando salsa pomodoro y queso y déjala 3 minutos más.

Deja reposar 2 minutos antes de servir.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Milanesa de pollo

Estilo de Vida

Receta para hacer en air fryer

Freidora de aire

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.