Receta en “air fryer”: paso a paso para hacer milanesa de pollo

Un poco de la historia de este plato
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
Gastronomía: Latinoamericana.
Decora con hojas de albahaca
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 10 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 2 pechugas de pollo
- 1 huevo
- ½ taza de pan rallado
- ¼ taza de harina de trigo
- Salsa pomodoro al gusto
- Queso mozzarella al gusto
- Sal, pimienta y ajo en polvo al gusto
- Spray de aceite o un chorrito de aceite
Preparación
Abre las pechugas en forma de libro, buscando que queden delgada y aplánalas ligeramente.
Sazona el pollo por ambos lados.
Pasa cada pieza por harina, luego por huevo batido y finalmente por pan rallado.
Precalienta la air fryer a 180 °C por 3 minutos.
Pon las milanesas en la canastilla, rocía ligeramente con aceite.
Cocina por 10 minutos, voltea, vuelve a rociar un poco de aceite y cocina 5–7 minutos más, hasta que estén doradas y bien cocidas.
Finaliza agregando salsa pomodoro y queso y déjala 3 minutos más.
Deja reposar 2 minutos antes de servir.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧