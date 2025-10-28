Logo El Espectador
En 20 minutos cocina este lomo saltado

Para esta preparación necesitarás salsa soya, salsa de ostras, azúcar, vinagre y pasta de ají amarillo.

Silvia Márquez / @elsabordelossentidos
28 de octubre de 2025 - 05:00 p. m.
Este lomo saltado puedes servirlo también con ensalada verde.
Foto: Silvia Márquez
Foto: Silvia Márquez
Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

Gastronomía: Latinoamericana.

La salsa de ostras es el ingrediente infaltable en esta preparación

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 10 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 300 gramos de lomo de res (puedes usar punta de anca o solomito), cortado en tiras gruesas.
  • 2 dientes de ajo picados.
  • Cilantro fresco picado al gusto
  • ½ cebolla roja en plumas gruesas
  • 1 tomate maduro pero firme, cortado en gajos
  • 1 cucharadita de pasta de ají amarillo
  • 1 cucharadita de jengibre fresco rallado
  • 2 cucharadas de salsa de soya oscura
  • 1 cucharada de salsa de ostras
  • ½ cucharada de vinagre de arroz
  • 1 cucharadita de azúcar morena

Preparación

En una sartén ponemos un poco de aceite hasta lograr punto de humo, sellamos la tiras de lomo, reservamos.

Vamos a picar la cebolla, el pimentón, el tomate y el cilantro.

Luego, sofreímos la cebolla, el tomate, el pimentón, agregamos la salsa soya, la salsa de ostras, el azúcar, el vinagre, la pasta de ají amarillo, las tiras de lomo y finalizamos con el cilantro. Servimos para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

