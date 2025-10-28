En 20 minutos cocina este lomo saltado

Este lomo saltado puedes servirlo también con ensalada verde. Foto: Silvia Márquez

Un poco de historia de los tomates

Los tomates tuvieron su origen en América del sur, en el área de los Andes, cerca de Perú, Ecuador y Bolivia; donde se descubrieron y consumieron por primera vez como alimento y fines terapéuticos. El tomate fue llevado desde las laderas de los Andes hacia América Central y México, de la misma manera que el maíz, por una migración prehistórica de comunidades indígenas.

Los italianos cultivaron tomates por primera vez alrededor de 1550 y aparentemente fueron los primeros europeos en comerlo. Unos 25 años más tarde se cultivó en jardines ingleses, españoles y de Europa central. Los franceses le dieron el nombre “pomme d’amour”, donde nació el antiguo término inglés y americano “love apple”.

Gastronomía: Latinoamericana . La salsa de ostras es el ingrediente infaltable en esta preparación Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 300 gramos de lomo de res (puedes usar punta de anca o solomito), cortado en tiras gruesas.

2 dientes de ajo picados.

Cilantro fresco picado al gusto

½ cebolla roja en plumas gruesas

1 tomate maduro pero firme, cortado en gajos

1 cucharadita de pasta de ají amarillo

1 cucharadita de jengibre fresco rallado

2 cucharadas de salsa de soya oscura

1 cucharada de salsa de ostras

½ cucharada de vinagre de arroz

1 cucharadita de azúcar morena

Preparación

En una sartén ponemos un poco de aceite hasta lograr punto de humo, sellamos la tiras de lomo, reservamos.

Vamos a picar la cebolla, el pimentón, el tomate y el cilantro.

Luego, sofreímos la cebolla, el tomate, el pimentón, agregamos la salsa soya, la salsa de ostras, el azúcar, el vinagre, la pasta de ají amarillo, las tiras de lomo y finalizamos con el cilantro. Servimos para disfrutar.

