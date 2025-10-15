Receta para el almuerzo: camarones con salsa de queso y tocineta

Escucha este artículo
Un poco de la historia de los camarones
Los camarones se han convertido con el paso del tiempo en los predilectos de las cocinas mundiales. Se pueden incluir en arroces,pastas e incluso es el protagonista de platos típicos como el ceviche y el coctel de camarones.
Se caracterizan por tener una apariencia delgada y sin lugar a dudas, su preparación es quizá una de las más sencillas de la gastronomía. Algunos prefieren consumirlos crudos, mientras que otros definitivamente prefieren cocinarlos al vapor, con mantequilla y asados.
Gastronomía: Latinoamericana .
Usa crema de leche en esta receta
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 3.
Ingredientes
- 500 gramos de camarones limpios
- 2 cucharadas de mantequilla
- 1 diente de ajo picado
- 1/2 cebolla finamente picada
- Sal y pimienta al gusto
- 2 cucharadas de crema de leche
- 3 lonjas de queso mozzarella
- 100 gramos de tocineta en cubos
- 3 tortillas de maíz
Preparación
En una sartén, derretir la mantequilla y sofreír ajo y cebolla.
Añadir los camarones, salpimentar y cocinar por 2–3 minutos hasta que cambien de color.
Agregar crema de leche y queso. Mezclar hasta que el queso se derrita y la salsa espese.
En otra sartén, dorar la tocineta hasta que esté crujiente.
Servir los camarones con la tocineta por encima.
