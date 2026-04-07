En 20 minutos lleva estos “sushi balls” a la mesa

Estos sushi balls son ideales para conquistar paladares en la mesa con sabores asiáticos. Foto: Silvia Márquez

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Gastronomía: Asiática . Usa salsa de soja para disfrutar estos bocaditos Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 2 latas de atún en agua

1 taza de arroz blanco

2 cucharadas de queso crema

Aguacate en cubos

Ajonjolí

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Preparación

En un bowl, añade atún y arroz. Adiciona queso crema, luego mezcla bien hasta integrar los ingredientes.

Toma una cucharada de la mezcla anterior y empieza a hacer bolitas del tamaño que prefieras para luego pasarlas por ajonjolí.

Finaliza con unas tiras de aguacate, sirve y disfruta.

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Un poco de la historia del sushi

El sushi es uno de los platos más populares de los últimos tiempos. Hace parte de la gastronomía japonesa y suele elaborarse con pescados y mariscos, sin embargo, hay que decir que este alimento no se originó en Japón. Expertos en el tema aseguran que el sushi se dio a conocer por primera vez en el siglo II d. C en China. Aunque existe variedad de combinaciones a la hora de prepararlo, con el paso del tiempo la receta de sushi se ha ido modificando, dejando a un lado el consumo de alimentos de origen animal, lo que ha permitido que se convierta en una buena opción para aquellos que prefieren los vegetales.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧