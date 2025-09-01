En 45 minutos prepara este arroz integral

Prepara este arroz integral con mantequilla clarificada. Foto: Diana León

¿Cómo preparar arroz integral fácil y delicioso?

Hoy quiero compartirte mi manera favorita de preparar arroz integral. Es de esas recetas básicas que siempre sacan de apuros y que, además, hacen que cualquier plato se vea más nutritivo y casero. La verdad es que durante mucho tiempo pensé que era complicado, pero con la proporción correcta de agua y un poco de paciencia queda perfecto: suelto, deli y cargado de nutrientes.

¿Por qué arroz integral y no blanco?

A diferencia del blanco, el arroz integral conserva su cáscara y germen, lo que significa más fibra, vitaminas y minerales. En pocas palabras: te llena de energía sin subirte el azúcar de golpe y ayuda a tu digestión. Así que si alguna vez te preguntaste qué es el arroz integral o cómo hacer arroz integral en casa, esta receta es para ti.

Un poco de historia del arroz integral

El arroz integral tiene una trayectoria milenaria. Se sabe que en China ya se cultivaba hacia el 2800 a. C., siendo un alimento esencial en la vida cotidiana y también en rituales. En Japón, durante siglos, fue el arroz preferido de campesinos y samuráis por su carga nutritiva, hasta que a inicios del siglo XX el arroz blanco se popularizó por ser más rápido de cocinar y de sabor más suave.

Sin embargo, hoy en día en muchos templos budistas aún se sigue consumiendo arroz integral como símbolo de pureza y conexión con lo natural. Además, gracias al auge de la alimentación saludable, ha vuelto a ocupar un lugar protagonista en cocinas de todo el mundo, desde Asia hasta América Latina.

Gastronomía: Saludable . Versátil e ideal para tus mejores platos Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 taza de arroz integral

3.5 tazas de agua

1 cucharadita de mantequilla clarificada

1 cucharadita de sal

Preparación

En una olla mediana la mantequilla clarifica y el arroz, prende la estufa a fuego medio y saltea el arroz por un minuto.

Agrega 3.5 tazas de agua y la sal.Deja

Deja la olla a fuego medio y deja que hierva destapado hasta que el agua se seque (unos 25 minutos).

Cuando ya no quede agua sobrepasando el arroz, tapa la olla, baja el fuego al mínimo y deja cocinar por 20 minutos más.

Al final, apaga el fuego, deja reposar 5 minutos y disfruta un arroz integral suelto, nutritivo y delicioso.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧