No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Idea práctica y deliciosa para llevar este desayuno a la mesa

Una opción crocante, llena de sabor y muy fácil de preparar. ¡Pura sabrosura!

Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy
01 de septiembre de 2025 - 03:00 p. m.
El huevo tipo omelette es una opción versátil donde podrás fusionar tus ingredientes favoritos.
El huevo tipo omelette es una opción versátil donde podrás fusionar tus ingredientes favoritos.
Foto: Getty Images - LauriPatterson
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del cilantro

Cuenta la historia que el cilantro se dio por primera vez en el Mediterráneo Oriental. Es considerado como una de las especias más antiguas del mundo, teniendo en cuenta que se cultivaba en Egipto hace más de 3500 años. En Colombia, el cilantro es uno de los ingredientes más utilizados a la hora de preparar sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají. Esta planta, que además tiene usos aromatizantes y medicinales, ha cobrado una importante relevancia en el mundo de la gastronomía, ya que es utilizada también a la hora de emplatar y acompañar platos fuertes.

Vínculos relacionados

Receta de chorizo acaramelado con arepa de yuca
Receta para hacer fríjoles caseros al estilo tradicional colombiano
Aquí está la receta de este “bowl” de papa criolla para el almuerzo

Gastronomía: Colombiana.

El cilantro resaltará los sabores de esta propuesta

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • Queso parmesano al gusto
  • 1 o 2 huevos
  • Tomate cherry (al gusto)
  • Cebolla roja (al gusto)
  • Cilantro (al gusto)

Preparación

Calienta una sartén a fuego medio.

Espolvorea una capa de queso parmesano rallado sobre la sartén caliente, formando un círculo.

Cuando el queso comience a dorarse, casca un huevo y ponlo sobre el queso.

Agrega por encima el tomate, la cebolla y el cilantro picados.

Cocina por unos minutos hasta que el huevo esté al punto deseado.

Con ayuda de una espátula, dobla el borde del queso para darle forma (puede ser tipo taco, empanada o enrollado, según tu gusto). Sirve caliente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Rosa Margarita Campo /IG @de.rochy

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Receta para el desayuno

Receta con tomate cherry

Receta con cebolla

Receta fácil en casa

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar