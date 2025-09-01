Idea práctica y deliciosa para llevar este desayuno a la mesa

El huevo tipo omelette es una opción versátil donde podrás fusionar tus ingredientes favoritos. Foto: Getty Images - LauriPatterson

Un poco de la historia del cilantro

Cuenta la historia que el cilantro se dio por primera vez en el Mediterráneo Oriental. Es considerado como una de las especias más antiguas del mundo, teniendo en cuenta que se cultivaba en Egipto hace más de 3500 años. En Colombia, el cilantro es uno de los ingredientes más utilizados a la hora de preparar sopas, ensaladas, aderezos e incluso ají. Esta planta, que además tiene usos aromatizantes y medicinales, ha cobrado una importante relevancia en el mundo de la gastronomía, ya que es utilizada también a la hora de emplatar y acompañar platos fuertes.

Gastronomía: Colombiana . El cilantro resaltará los sabores de esta propuesta Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes Queso parmesano al gusto

1 o 2 huevos

Tomate cherry (al gusto)

Cebolla roja (al gusto)

Cilantro (al gusto)

Preparación

Calienta una sartén a fuego medio.

Espolvorea una capa de queso parmesano rallado sobre la sartén caliente, formando un círculo.

Cuando el queso comience a dorarse, casca un huevo y ponlo sobre el queso.

Agrega por encima el tomate, la cebolla y el cilantro picados.

Cocina por unos minutos hasta que el huevo esté al punto deseado.

Con ayuda de una espátula, dobla el borde del queso para darle forma (puede ser tipo taco, empanada o enrollado, según tu gusto). Sirve caliente.

