En 45 minutos prepara estos “cupcakes” de calabaza

Un poco de la historia de los cupackes

El libro “American Cookery” de Amelia Simms le dio la bienvenida a estos deliciosos ponqués en 1796, cuando la autora publicó una receta de esta joya gastronómica. Sin embargo, fue el siglo XXI el encargado de llevar este plato a la mesa de varios restaurantes del mundo.

Se pusieron de moda en Estados Unidos cuando las pastelerías decidieron ubicarlos en las vitrinas de la entrada de sus establecimientos, para llamar la atención de sus clientes, sin imaginar que iban a tener tan grande impacto.

Existen dos versiones en el origen del nombre de este plato (cupcake) que hace parte de la repostería. La primera es que fue bautizado así porque se “horneaban en tazas de barro individuales”, mientras que la segunda está asociada a que sus ingredientes siempre han sido medidos por tazas.

Sea cual sea la razón, estos esponjosos y livianos ponqués no solo son los favoritos de muchos por sus increíbles sabores, sino porque tienen un dueto ganador: frosting y mucha decoración.

Gastronomía: Americana . El polvo para hornear hará que tus ponqués queden con una cocción perfecta Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 12 . Ingredientes 1 taza (240 g) de puré de calabaza

1 taza (125 g) de harina de trigo

80 gramos de azúcar morena

100 gramos de mantequilla derretida

2 huevos

1 cucharadita de polvo de hornear

1 cucharadita de canela en polvo

1 pizca de sal

1 cucharadita de esencia de vainilla

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C y prepara un molde para cupcakes con capacillos de papel.

En un tazón agrega el puré de calabaza, azúcar, mantequilla, esencia de vainilla y los huevos, mezcla hasta que la sea consistencia sea homogénea.

Incorpora la harina, polvo de hornear, canela y sal, pasados por un colador poco a poco, hasta lograr una masa suave y uniforme.

Reparte la mezcla en los moldes, llenando ¾ partes.

Hornea entre 20 y 25 minutos o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

Deja enfriar completamente antes de decorar y disfruta.

