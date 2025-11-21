Ingredientes para hacer un ensalada fría de papa y manzana

Añade huevo a esta ensalada fría de papa y manzana para disfrutar. Foto: Getty Images - Ildar Imashev

Un poco de la historia de la papa

Este alimento tradicional colombiano tiene su origen en el altiplano andino desde hace 8000 años aproximadamente. Se trasladó a Europa con la conquista de los españoles en el siglo XVI, y aunque en un principio no se utilizaba como un alimento, sino como una “curiosidad botánicA”, se abrió paso en el mundo gastronómico gracias al francés Antonie Parmentier, quien a partir de sus escritos logró expandir el descubrimiento de este importante tubérculo en el siglo XVIII.

En la actualidad, existen más de 250 variedades de papa en Colombia y se dan principalmente en Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, y Santander. Tiene diferentes usos culinarios, así como diversas preparaciones, donde se destacan: la papa chorreada, a la francesa, salada y la favorita de muchos: la papa criolla.

Gastronomía: Latinoamericana . Sirve este plato como entrada Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 4 papas medianas, cocidas y en cubos

3 huevos cocidos, picados

1 manzana (verde o roja), pelada y en cubos

¼ cebolla roja finamente picada

Ingredientes para el aderezo

1 aguacate maduro

¼ taza de mayonesa

Zumo de 1 limón

2 cucharadas de cilantro picado

Sal y pimienta al gusto

(Opcional) Una pizca de azúcar o miel para dar un toque dulce

Preparación

Cocina las papas enteras en agua con sal hasta que estén tiernas (15–20 min). Deja enfriar, pela y corta en cubos.

Cocina los huevos 10 minutos, pela y pica.

En una licuadora o procesador mezcla: aguacate, mayonesa, limón, cilantro, sal y pimienta. Agrega un toque dulce si deseas.

En un tazón añade las papas, los huevos y la cebolla roja.

Pela y corta la manzana justo antes de agregarla para que no se oxide.

Añade el aderezo y mezcla suavemente.

Refrigera mínimo 4 horas; idealmente de un día para otro para potenciar el sabor.

