Ensalada de pollo estilo vietnamita, receta fresca y saludable

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Gastronomía: Vietnamita.
Usa en esta ensalada repeollo morado y repollo blanco para disfrutar.
- Tiempo de preparación: 10 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 tazas de repollo morado
- 1 tazas de repollo blanco
- 1/2 zanahoria
- 1/2 mango maduro pero firme
- ½ cebolla morada en julianas
- 2 filetes de pechuga de pollo
- Maní tostado al gusto
- Cilantro fresco al gusto
Ingredientes para el aderezo
Zumo de ½ limón
1 cucharada de salsa de pescado
1 cucharada de miel
1 diente de ajo rallado
Pimienta roja en escamas al gusto
Preparación
Corta los repollos, la zanahoria, el mango y la cebolla en julianas finas.
Salpimienta las pechugas y cocínalas en una sartén con un poquito de aceite hasta que estén doradas y completamente cocidas. Córtalas en tiras.
Para preparar el aderezo, mezcla el zumo de limón, la salsa de pescado, la miel, el ajo rallado y la pimienta roja en escamas.
En un bowl mezcla todos los vegetales y el mango.
Agrega el aderezo y mezcla muy bien para que todos los ingredientes queden impregnados de sabor.
Sirve con el pollo, termina con maní tostado y unas hojas de cilantro y disfruta.
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