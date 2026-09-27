 

Publicidad

Ensalada de pollo estilo vietnamita, receta fresca y saludable

Para el aderezo de esta ensalada de pollo usa salsa de pescado, miel y ajo rallado.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
27 de septiembre de 2026 – 10:00 a. m.
El maní tostado y el cilantro fresco son los ingredientes infaltables en esta ensalada de pollo.
El maní tostado y el cilantro fresco son los El maní tostado y el cilantro fresco son los ingredientes infaltables en esta ensalada de pollo.ingredientes infaltables en esta ensalada de pollo.

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Gastronomía: Vietnamita.

Usa en esta ensalada repeollo morado y repollo blanco para disfrutar.

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 tazas de repollo morado
  • 1 tazas de repollo blanco
  • 1/2 zanahoria
  • 1/2 mango maduro pero firme
  • ½ cebolla morada en julianas
  • 2 filetes de pechuga de pollo
  • Maní tostado al gusto
  • Cilantro fresco al gusto

Ingredientes para el aderezo

Zumo de ½ limón
1 cucharada de salsa de pescado
1 cucharada de miel
1 diente de ajo rallado
Pimienta roja en escamas al gusto

Preparación

Corta los repollos, la zanahoria, el mango y la cebolla en julianas finas.

Salpimienta las pechugas y cocínalas en una sartén con un poquito de aceite hasta que estén doradas y completamente cocidas. Córtalas en tiras.

Para preparar el aderezo, mezcla el zumo de limón, la salsa de pescado, la miel, el ajo rallado y la pimienta roja en escamas.

En un bowl mezcla todos los vegetales y el mango.

Agrega el aderezo y mezcla muy bien para que todos los ingredientes queden impregnados de sabor.

Sirve con el pollo, termina con maní tostado y unas hojas de cilantro y disfruta.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

Temas recomendados:

Cocina internacional

Ensalada

Estilo de Vida

Gastronomía y recetas

Mango

pescado

pollo

Receta saludable

Recetas
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido