Ensalada tropical de sandía con mango y maracuyá

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Gastronomía: Latinoamericana .
Los ingredientes en esta receta son al gusto
- Tiempo de preparación: 7 minutos.
- Tiempo de cocción: 8 minutos.
- Porciones: 4.
Ingredientes
- Lechuga batavia
- Mango en cubos
- Miel
- Sal al gusto
- Cebolla en plumas
- Tomate cherry
- Ají dulce
- Sandía en cubos
- Hojas de cilantro
- Zumo de maracuyá
- Zumo de limón
- Aceite de oliva
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Preparación
Pon la lechuga como base y añade el mango, la cebolla, el tomate cherry, el ají dulce y la sandía.
Rocía con el zumo de maracuyá, el zumo de limón y el aceite de oliva. Ajusta con sal.
Termina con las hojas de cilantro y un hilo de miel. Sirve de inmediato bien fría.
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