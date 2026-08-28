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Ensalada tropical de sandía con mango y maracuyá

Una preparación para terminar la semana con frutas, vegetales y un aderezo cítrico de maracuyá imperdibles.

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Didier Castaño, chef /@didier.castac
28 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Fresca, colorida y lista en 15 minutos, así es esta ensalada tropical de sandía fresca.
Fresca, colorida y lista en 15 minutos, así es esta ensalada tropical de sandía fresca.
Foto: Getty Images - bhofack2
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Gastronomía: Latinoamericana .

Los ingredientes en esta receta son al gusto

  • Tiempo de preparación: 7 minutos.
  • Tiempo de cocción: 8 minutos.
  • Porciones: 4.

Ingredientes

  • Lechuga batavia
  • Mango en cubos
  • Miel
  • Sal al gusto
  • Cebolla en plumas
  • Tomate cherry
  • Ají dulce
  • Sandía en cubos
  • Hojas de cilantro
  • Zumo de maracuyá
  • Zumo de limón
  • Aceite de oliva

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Preparación

Pon la lechuga como base y añade el mango, la cebolla, el tomate cherry, el ají dulce y la sandía.

Rocía con el zumo de maracuyá, el zumo de limón y el aceite de oliva. Ajusta con sal.

Termina con las hojas de cilantro y un hilo de miel. Sirve de inmediato bien fría.

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Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

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