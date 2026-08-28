Ensalada tropical de sandía con mango y maracuyá

Fresca, colorida y lista en 15 minutos, así es esta ensalada tropical de sandía fresca. Foto: Getty Images - bhofack2

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Gastronomía: Latinoamericana . Los ingredientes en esta receta son al gusto Tiempo de preparación: 7 minutos.

7 minutos. Tiempo de cocción: 8 minutos.

8 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes Lechuga batavia

Mango en cubos

Miel

Sal al gusto

Cebolla en plumas

Tomate cherry

Ají dulce

Sandía en cubos

Hojas de cilantro

Zumo de maracuyá

Zumo de limón

Aceite de oliva

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Preparación

Pon la lechuga como base y añade el mango, la cebolla, el tomate cherry, el ají dulce y la sandía.

Rocía con el zumo de maracuyá, el zumo de limón y el aceite de oliva. Ajusta con sal.

Termina con las hojas de cilantro y un hilo de miel. Sirve de inmediato bien fría.

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