Envigado al plato: así se vivirá la cuarta edición del festival gastronómico

Envigado al plato celebra su cuarta edición en 2025 y espera recibir a más de 40.000 visitantes, en el marco de los 250 años del municipio.

Envigado se convierte nuevamente en el epicentro gastronómico del Valle de Aburrá con la cuarta edición de Envigado al Plato, un festival que reúne a más de 60 restaurantes y espera recibir a más de 40.000 visitantes entre el 8 y el 28 de septiembre.

Organizado por la Corporación Calle de la Buena Mesa, con el apoyo de la Alcaldía de Envigado, este evento se ha consolidado como uno de los referentes culinarios del país y se realizará dos veces al año.

En sus tres ediciones anteriores, el festival logró convocar a cerca de 95.000 comensales. En esta nueva versión, se amplía la participación de restaurantes, se incorporan propuestas innovadoras y se fortalece la alianza con la administración municipal. Todo esto con el objetivo de exaltar la identidad gastronómica local y rendir homenaje a la historia de Envigado.

Catalina Giraldo, una de las organizadoras y participante del festival, explica que esta edición es especial por su alcance y contexto. “Envigado al Plato nació para fortalecer nuestra identidad gastronómica y hoy es un motor económico y cultural que enriquece a todo el municipio”, comenta.

La cuarta edición del festival gastronómico también se convierte en un homenaje a los 250 años de la ciudad. Esta conmemoración le otorga al festival un valor cultural único, al proyectar a Envigado como un municipio que honra su tradición mientras apuesta por la buena mesa y la diversidad gastronómica. Cada propuesta culinaria se suma a la celebración de una historia que ha hecho de Envigado un referente de emprendimiento, identidad y sabor en el Valle de Aburrá.

El evento se llevará a cabo del 8 al 28 de septiembre y los visitantes encontrarán menús para dos personas en tres tiempos, que incluyen entrada o postre, dos platos fuertes y dos bebidas, con precios que se mantienen en los mismos rangos de años anteriores: $59.900, $79.900, $109.900 y $159.900.

La oferta es amplia y promete sorprender con propuestas para todos los gustos. Habrá parrilla, cocina típica, italiana, japonesa, peruana, mexicana y argentina, además de sushi, paellas, rodizio, pizzería artesanal, bistró, hamburguesas, arepas rellenas gourmet y preparaciones emblemáticas como chicharrón, patacón o papas fritas con diferentes tipos de acompañantes. También, estarán presentes panadería y pastelería argentina, alitas y espacios dedicados a coctelería y comida.

Aunque la Calle de la Buena Mesa continúa como escenario central, Envigado al Plato se expandirá a más de una decena de locaciones que incluyen la Plaza de Mercado de Envigado, Alcalá, Calle Jardín, City Plaza, Viva Envigado, El Dorado, La Magnolia, La Paz, Los Naranjos, Mall Indiana, Mall Terracina Plaza, Villagrande y la zona centro. Con esta red de espacios el festival se transforma en un verdadero circuito gastronómico que conecta a la comunidad y potencia el dinamismo comercial y turístico de la ciudad.

Envigado al Plato tiene una expectativa de venta para los restaurantes participantes de entre un 20% y un 30% más durante los días del evento, impactando otros sectores como el transporte, la hotelería y el comercio. Desde su primera versión, Envigado al Plato ha sido motor de crecimiento económico y suma ya cerca de 95.000 visitantes, cifra que con la cuarta edición superará los 130.000 asistentes acumulados en tan solo dos años de realización.

