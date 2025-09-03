Sándwich de pollo crujiente con ensalada César

Escucha este artículo
Un poco de la historia de la ensalada César
La ensalada César es una famosa ensalada originaria de México, la cual se ha convertido en uno de los platos más populares del mundo, la cual fue creada por el chef italiano Cesare Cardini en 1920. Este tipo de ensalada se compone de lechuga romana, croutones, queso parmesano rallado, aderezo y en algunas ocasiones anchoas.
Es un plato comúnmente que acompaña a algunos platos principales con algunas opciones de proteínas como pollo a la parrilla o camarones. Una opción popular en muchos restaurantes y puede adaptarse con ingredientes adicionales según las preferencias de cada quien.
Gastronomía: Latinoamericana
Acompaña con papas a la francesa
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 1.
Ingredientes
- 1 taza de harina
- 2 tazas de panko (pan molido)
- 1/2 cucharadita de ajo y cebolla en polvo
- Orégano al gusto
- 2 huevos
- 2 milanesas de pollo
Ingredientes para el aderezo
1/2 taza de mayonesa
1 cucharadita de mostaza Dijon
1 cucharadita de salsa inglesa
Jugo de un limón amarillo
1 diente de ajo
Sal y pimienta al gusto
1 cucharada de pasta de anchoas (opcional)
Lechuga romana
Pan ciabatta
Preparación paso a paso
Para el empanizado
Prepara tres recipientes, uno con harina sazonada (sal, pimienta), otro con huevo batido y uno con panko (también puedes sazonarlo un poco).
Empanizar el pollo
Pasa cada filete de pollo por: harina → huevo → panko
Para un extra de crujiente, repite el proceso una vez más: huevo → panko
Freír el pollo
Fríe en aceite caliente hasta que el pollo esté dorado y crujiente por fuera, y bien cocido por dentro.
Escurre sobre papel absorbente.
Para la ensalada César
Mezcla la lechuga con el aderezo César justo antes de armar el sándwich, para mantenerla crujiente.
Armar el sándwich
Corta el pan por la mitad.
Añade una base de ensalada César y encima, añade el pollo crujiente.
Si quieres, puedes agregar más aderezo o queso rallado.
