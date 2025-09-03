Si de creatividad culinaria se trata, este sándwich de pollo crujiente con ensalada César, es ideal para conquistar paladares. Foto: Getty Images/iStockphoto - vaaseenaa

Un poco de la historia de la ensalada César

La ensalada César es una famosa ensalada originaria de México, la cual se ha convertido en uno de los platos más populares del mundo, la cual fue creada por el chef italiano Cesare Cardini en 1920. Este tipo de ensalada se compone de lechuga romana, croutones, queso parmesano rallado, aderezo y en algunas ocasiones anchoas.

Es un plato comúnmente que acompaña a algunos platos principales con algunas opciones de proteínas como pollo a la parrilla o camarones. Una opción popular en muchos restaurantes y puede adaptarse con ingredientes adicionales según las preferencias de cada quien.

Gastronomía: Latinoamericana . Acompaña con papas a la francesa Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 1 . Ingredientes 1 taza de harina

2 tazas de panko (pan molido)

1/2 cucharadita de ajo y cebolla en polvo

Orégano al gusto

2 huevos

2 milanesas de pollo

Ingredientes para el aderezo

1/2 taza de mayonesa

1 cucharadita de mostaza Dijon

1 cucharadita de salsa inglesa

Jugo de un limón amarillo

1 diente de ajo

Sal y pimienta al gusto

1 cucharada de pasta de anchoas (opcional)

Lechuga romana

Pan ciabatta

Preparación paso a paso

Para el empanizado

Prepara tres recipientes, uno con harina sazonada (sal, pimienta), otro con huevo batido y uno con panko (también puedes sazonarlo un poco).

Empanizar el pollo

Pasa cada filete de pollo por: harina → huevo → panko

Para un extra de crujiente, repite el proceso una vez más: huevo → panko

Freír el pollo

Fríe en aceite caliente hasta que el pollo esté dorado y crujiente por fuera, y bien cocido por dentro.

Escurre sobre papel absorbente.

Para la ensalada César

Mezcla la lechuga con el aderezo César justo antes de armar el sándwich, para mantenerla crujiente.

Armar el sándwich

Corta el pan por la mitad.

Añade una base de ensalada César y encima, añade el pollo crujiente.

Si quieres, puedes agregar más aderezo o queso rallado.

