Receta: paso a paso para hacer soda de patilla

Un poco de la historia de la sandía

Las primeras sandías se originaron en Sudáfrica hace unos 5.000 años. Allí podemos encontrar muchas variantes, desde dulces y suaves hasta amargas. Desde el año 2000 a. C. se cultivaron y se convirtieron en un alimento cotidiano en el antiguo Egipto.

Una de las primeras pruebas de ello son los jeroglíficos de las construcciones de la época que cuentan historias sobre la recolección de sandías.También se encontraron restos de sandías en las tumbas de los reyes, donde se dejaban como alimento para los difuntos en el más allá.

Además, la Biblia también menciona la sandía como el alimento de los antiguos israelitas que eran esclavos en Egipto en ese momento.

Gastronomía: Latinoamericana . La hoja de menta realzará sabores Tiempo de preparación: 5 minutos.

5 minutos. Tiempo de cocción: 5 minutos.

5 minutos. Porciones: 10 . Ingredientes 1 patilla pequeña

1 puñado de hojas de menta

1 litro de soda o agua con gas

5 limones ( zumo de limón )

Rodajas de naranja

Hielo al gusto

Preparación

Vamos a cortar la patilla y la llevamos junto con las hojas de menta.

Agregamos a una jarra el zumo de patilla, la soda, hielo y zumo de limón.

Servimos en vasos y decoramos con unos bocados de patilla.

