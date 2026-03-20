Esta es la receta para cocinar pollo con estragrón y fettuccine de zucchini

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Gastronomía: Latinoamericana .
Espolvorea queso parmesano por encima para servir
- Tiempo de preparación: 20 minutos.
- Tiempo de cocción: 20 minutos.
- Porciones: 2.
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo
- Estragón
- Sal y pimienta
- 1 chorrito de mostaza
- 1 chorrito de miel
- 1 zucchini verde y amarillo
- 1 cebolla
- Ajo picado
- 1 chorrito de crema de leche
- Queso parmesano
- Aceite de oliva
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Preparación
Sazona la pechuga con sal, estragón, mostaza y miel, y deja marinar durante 15 a 20 minutos.
Cocina el pollo en una sartén con aceite hasta que esté dorado. Retira y reserva.
En la misma sartén, saltea el zucchini en tiras junto con cebolla y ajo.
Agrega crema de leche, sal y pimienta, y mezcla bien.
Incorpora nuevamente el pollo y añade queso parmesano. Cocina unos minutos más hasta integrar los sabores.
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Un poco de la historia del pollo
El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.
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*Nota de la editora
El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧