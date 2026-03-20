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Esta es la receta para cocinar pollo con estragrón y fettuccine de zucchini

Para esta preparación usa crema de leche, queso parmesano y aceite de oliva.

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Didier Castaño, chef /@didier.castac
20 de marzo de 2026 - 03:00 p. m.
Usa zucchini verde y amarillo en esta receta.
Usa zucchini verde y amarillo en esta receta.
Foto: Polina / Pexels
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Gastronomía: Latinoamericana .

Espolvorea queso parmesano por encima para servir

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 20 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 pechuga de pollo
  • Estragón
  • Sal y pimienta
  • 1 chorrito de mostaza
  • 1 chorrito de miel
  • 1 zucchini verde y amarillo
  • 1 cebolla
  • Ajo picado
  • 1 chorrito de crema de leche
  • Queso parmesano
  • Aceite de oliva

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Preparación

Sazona la pechuga con sal, estragón, mostaza y miel, y deja marinar durante 15 a 20 minutos.

Cocina el pollo en una sartén con aceite hasta que esté dorado. Retira y reserva.

En la misma sartén, saltea el zucchini en tiras junto con cebolla y ajo.

Agrega crema de leche, sal y pimienta, y mezcla bien.

Incorpora nuevamente el pollo y añade queso parmesano. Cocina unos minutos más hasta integrar los sabores.

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Un poco de la historia del pollo

El pollo es uno de los ingredientes más versátiles de la cocina. Es una carne blanca que puede prepararse en guisos, sopas y platos fuertes como: pollo con champiñones, pechuga asada, pollo asado e incluso apanado. Hoy en Gastronomía y recetas traemos una receta práctica, que te permitirá despertar tu creatividad con ingredientes que se fusionan y que al final dejan un resultado maravilloso para tu paladar y para sorprender a los que amas.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Didier Castaño, chef /@didier.castac

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