Receta: peras al vino blanco

Acompáñalas con queso crema y crema batida.

Viridiana Navarrete, chef / @viricookss
26 de noviembre de 2025 - 03:00 p. m.
Estas peras al vino blanco también puedes bañarlas con miel para saborear.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Anna Makarenkova
Un poco de la historia de las peras al vino

Este tradicional postre también conocido como “peras con salsa obispo” proviene de la repostería española. Es una preparación que ofrece una experiencia de sabor fantástica al comensal, dependiendo del vino con el que se elabore, descubriendo colores y matices que van a la perfección con el almíbar que se obtiene al momento de prepararlas. Suele acompañarse con cremas pasteleras o cremas de queso, si dejar a un lado la exquisitez que puede traer una deliciosa bola de helado.

Gastronomía: Española .

Una dulce tentación en la mesa

  • Tiempo de preparación: 20 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 2 peras grandes
  • 1/2 taza de azúcar
  • 1 varita de canela
  • 1 cucharadita de vainilla
  • Cáscara de 1 naranja
  • Jugo de 1 naranja
  • 1 botella de vino blanco
  • Pistacho en trozos

Preparación

En una olla mezcla el azúcar con una ramita de canela, vainilla, la cáscara de la naranja y jugo de naranja.

Añade el vino blanco, sumerge las peras sin cáscara y cocina hasta que estén suaves.

El líquido que te quede, debes reducirlo por la mitad. Sirve una cama de queso mascarpone, pon la pera en la mitad, añade el líquido de la reducción, agrega pistachos y están listas para servir. ¡Deliciosas!

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Viridiana Navarrete, chef / @viricookss

