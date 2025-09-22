Esta es la receta para hacer torta de “brownie” saludable

Sirve esta torta de brownie saludable con leche de almendras o coco. Foto: Diana León

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de historia del brownie

Si eres amante del chocolate pero buscas cuidar tu alimentación, esta torta de brownie saludable será tu nueva receta favorita. Con ingredientes más naturales y nutritivos, conserva todo el sabor intenso y la textura húmeda que caracterizan a un buen brownie, pero sin excesos de azúcar ni harinas refinadas.

El brownie nació en Chicago, Estados Unidos, en 1893, cuando fue preparado por primera vez en el Hotel Palmer House para la Exposición Mundial Colombina. Se diseñó como un postre más fácil de servir que un pastel tradicional, pero manteniendo el rico sabor del chocolate. A partir de la década de 1920, se popularizó en los hogares estadounidenses y, con el tiempo, conquistó el mundo, dando lugar a múltiples variaciones, como esta versión saludable.

Gastronomía: Americana . No olvides la harina de yuca para saborear Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 2 barras (1 taza) de mantequilla clarificada (ghee)

2 tazas de chocolate oscuro

1 ½ tazas de azúcar de coco

1 cucharadita de ralladura de naranja

4 huevos grandes a temperatura ambiente

⅓ taza de harina de yuca

⅓ taza de harina de arroz

½ taza de cacao en polvo sin azúcar

1 cucharadita de polvo de hornear

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C (350 °F).

Cubre el molde con papel parafinado y engrásalo muy bien. Puedes usar un recipiente redondo de aproximadamente 22–24 cm de diámetro.

Derrite el chocolate y la mantequilla clarificada a baño María, revolviendo suavemente hasta que quede una mezcla homogénea y brillante.

Lleva los huevos a un recipiente hondo grande y bátelos por aproximadamente un minuto. Adiciona el chocolate y la mantequilla derretidos a baño maría. Mezcla hasta integrar todo

Añade el azúcar de coco junto con la ralladura de naranja. Mezcla bien.

Incorpora las harinas de yuca y arroz, el cacao en polvo y el polvo de hornear. Mezcla con movimientos envolventes hasta obtener una masa uniforme.

Vierte la mezcla en el molde engrasado y distribuye de manera uniforme.

Hornea durante 28–30 minutos, o hasta que el centro esté apenas firme (no sobre cocinar para mantener la textura húmeda)

Montaje

Desmolda, deja reposar por unos minutos y corta en pedazos. También puedes consumirlo de forma inmediata si te gusta una textura super blanda).

Debes refrigerarlo en la nevera en un recipiente de vidrio sellado. Para obtener la textura blanda nuevamente, calienta la porción que deseas en horno por unos 3 minutos.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧