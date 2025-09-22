Aquí está la receta para hacer arepas de yuca rellenas de carne molida

Esta arepas de yuca la puedes rellenar con queso también. Saboréalo con un ají bien colombiano. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de historia sobre la yuca

Los primeros cultivos de este tubérculo se dieron en zonas que hoy en día son parte de Brasil y Paraguay. Cuenta la historia que incluso antes de la llegada de Colón, la yuca ya se había extendido a América del Sur y América Central.

En la actualidad es uno de los cultivos más importantes en los países tropicales y se ubica en el puesto número seis de los cultivos más importantes del mundo. Sin embargo, es poco conocido en países con mayor nivel de desarrollo. La yuca también es llamada en otros países como manioca, casamento, aipim, aipi, guaraní, mandioca, tapioca, guacamota, casabe o casava. Su nombre científico es Manihot esculenta.

Gastronomía: Colombiana . Usa tu salsa favoritas para disfrutar en cada bocado Tiempo de preparación: 20 minutos.

20 minutos. Tiempo de cocción: 20 minutos.

20 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 1 libra de yuca

1/2 libra de carne molida de res

Ingredientes para el sofrito de la carne molida

1 tomate

1 cebolla roja

2 ramitas de cebolla larga

2 dientes de ajo

Sal, comino y pimienta al gusto

3 cucharadas de aceite de oliva

Prepración

Cocinar la yuca con sal hasta que esté blanda. Procesarla hasta obtener una masa suave.

En una sartén, sofreír el tomate, cebollas y ajo.

Añadir la carne molida, sazonar con comino, sal y pimienta, y cocinar hasta que esté lista.

Tomar porciones de masa de yuca, formar discos, rellenar con carne y cerrar dando forma de arepa.

Freír en una sartén con poco aceite hasta que estén doradas. Disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧