Esta es la receta para hacer un “dip” de cebolla caramelizada

Un poco de la historia del “dip”

No es muy claro el origen de este plato, ya que ha tenido diferentes adaptaciones según el país. Básicamente, un dip es una mezcla de diferentes ingredientes que dejan como resultado un líquido espeso, mucho más que el de una salsa tradicional. Funciona como acompañante de diferentes “snaks” tales como: nachos, pan, galletas e incluso verduras.

Gastronomía: Latinoamericana . Decora esta propuesta con cebollín Tiempo de preparación: 25 minutos.

25 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 4 . Ingredientes 1 cebolla cabezona grande

2 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de aceite de oliva

Sal al gusto

190 gramos de queso crema

1 taza de crema ácida

1/2 taza de mayonesa

1 cucharadita de ajo en polvo

Sal y pimienta al gusto

Cebollín para decorar

Preparación

Calienta la mantequilla con el aceite de oliva en una sartén a fuego medio.

Agrega las cebollas picadas y cocina durante 20-25 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén doradas y caramelizadas.

En un bowl, combina el queso crema, la crema de leche, la mayonesa, el ajo en polvo, la sal y la pimienta. Mezcla hasta obtener una crema homogénea.

Añade la cebolla caramelizada a la mezcla de queso y revuelve bien hasta integrar todos los sabores.

Pon el dip en un recipiente, decora con cebollín picado y sirve acompañado de pan tostado, galletas saladas o vegetales.

