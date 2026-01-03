Esta es la receta para preparar arepas de maíz

Sirve estas arepas de maíz blanco con bandeja paisa. Foto: Getty Images - anamejia18

Un poco de historia sobre la arepa

La arepa nació hace unos 3.000 años, cuando indígenas de Colombia y Venezuela preparaban una masa redonda formada a base granos de maíz. En esa época esta era una preparación básica en América. Nuestro país, Colombia, tiene más de 40 versiones de arepa, nadie duda de su gran popularidad en la mesa.

La receta de hoy detalla el paso a paso de la arepa más tradicional en el país: la arepa de maíz. Solo necesitas maíz, agua, mantequilla clarificada y sal. Dato Curioso: la palabra arepa fue aceptada por la Real Academia Española en 1884.

Gastronomía: Latinoamericana . Disfruta al desayuno con mantequilla Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 5 . Ingredientes Maíz blanco al gusto

Preparación

Deja el maíz blanco en agua desde la noche anterior.

Al otro día, cocina hasta que esté blandito. Escurre, deja enfriar y pasa por la máquina de moler.

Amasa hasta que esté muy suave. Arma las arepas del tamaño que prefieras y llévalas a asar. Déjalas cocinar con el dorado que prefieras y están listas para disfrutar.

