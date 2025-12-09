Dulce de arroz: así se prepara esta receta tradicional colombiana

Dulce de arroz, preparación típica de Colombia. Foto: Andy Carvajal

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un poco de la historia del dulce de arroz

En palabras de nuestro chef Andy Carvajal, este bocadillo es uno de los dulces típicos de Colombia. “Te contaré algo especial sobre esta receta, nunca antes publicado. Poco a poco se ha ido perdiendo la tradición de comer dulces típicos, esto ha llevado a que muchos establecimientos dejen de venderlos porque no son rentables o porque los consumidores ya no preguntan por ellos”.

Esta receta es de la abuela de nuestro chef, una preparación que ha pasado de generación en generación y que él desde sus manos está intentando preservarla.

Gastronomía: Colombiana . Reboza con azúcar para disfrutar Tiempo de preparación: 60 minutos.

60 minutos. Tiempo de cocción: 60 minutos.

60 minutos. Porciones: 10 . Ingredientes 2 litros de agua

500 gramos de arroz

100 mililitros de zumo de limón

Gotas de colorante verde

600 gramos de azúcar (300 para la mezcla verde y 300 para la mezcla roja)

100 mililitros de fresas licuadas o esencia de Kola

Preparación

Cocinar el arroz

En una olla, añade los 2 litros de agua y los 500 gramos de arroz.

Cocina a fuego medio hasta que el arroz esté muy blando, casi deshecho.

Licuar el arroz

Lleva el arroz cocido a una licuadora o procesadora.

Licúa hasta obtener una mezcla espesa y semi-lisa (que aún se sientan algunos granos). Divide la mezcla en dos ollas y reserva una de ellas en la nevera.

Preparación de la capa verde

Sabor y color verde

Mezcla los 100 mililitros de zumo de limón con unas gotas de colorante verde.

Agrega esta mezcla a una de las ollas con arroz licuado.

Añade 300 gramos de azúcar y mezcla bien.

Cocción de la mezcla verde

Cocina a fuego medio durante 1 hora, revolviendo constantemente para evitar que se pegue.

Cuando espese y tenga textura pegajosa, vierte la mezcla en una refractaria forrada con papel parafinado.

Alisa la superficie y deja reposar 1 día a temperatura ambiente.

Preparación de la capa roja

Sabor y color rojo

Toma la olla con la mezcla reservada. Agrega 300 gramos de azúcar.

Elige el sabor, puede ser esencia de Kola, o 100 mililitros de jugo de fresa (fresas licuadas con agua).

Añade colorante rojo si quieres un tono más intenso. Mezcla bien.

Cocción de la mezcla roja

Cocina otra vez a fuego medio durante 1 hora, revolviendo sin parar.

Cuando espese, vierte la mezcla roja sobre la capa verde ya reposada. Tapa y deja reposar 1 día más.

Desmolda con cuidado, corta en porciones del tamaño que prefieras y reboza cada pieza en azúcar para disfrutar.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧