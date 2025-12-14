Esta es la receta para preparar una torta vasca

Para hacer esta torta vasca usa queso crema y crema de leche, entre otros ingredientes. Foto: María Dulcey

Un poco de la historia del queso crema

El queso crema fue inventado en Nueva York en 1872 por el americano William Lawrence, quien accidentalmente lo creó mientras replicaba la receta de un queso francés llamado “Neufchâtel”. En 1880 Lawrence inició su distribución en envolturas de aluminio con una compañía de queso llamada South Edmeston. Más tarde fue comercializado y replicado por otras compañías queseras.

Gastronomía: Española . Si no tienes fécula de maíz usa harina de trigo Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 6 . Ingredientes 400 gramos de queso crema (a temperatura ambiente)

230 gramos de crema de leche

120 gramos de azúcar blanca

4 huevos

1 cucharada de fecula de maíz o harina de trigo

1 cucharada de vainilla (opcional)

Preparación

Precalienta el horno a 200 °C y forra el molde con papel mantequilla, dejando que sobresalga.

En un bowl suaviza el queso crema con una espátula.

Incorpora la crema de leche y el azúcar. Mezcla hasta obtener una crema lisa.

Agrega los huevos uno a uno, mezclando suavemente sin incorporar aire.

Agrega la vainilla y finaliza con la fécula de maíz. Mezcla hasta integrar.

Vierte la mezcla en el molde y alisa la superficie.

Lleva al horno 15 minutos a 200 °C, hasta que esté bien dorada por encima y con el centro ligeramente tembloroso.

