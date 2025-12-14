Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Esta es la receta para preparar una torta vasca

Refrigera esta preparación mínimo 12 horas antes de servirla.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
14 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Para hacer esta torta vasca usa queso crema y crema de leche, entre otros ingredientes.
Para hacer esta torta vasca usa queso crema y crema de leche, entre otros ingredientes.
Foto: María Dulcey
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del queso crema

El queso crema fue inventado en Nueva York en 1872 por el americano William Lawrence, quien accidentalmente lo creó mientras replicaba la receta de un queso francés llamado “Neufchâtel”. En 1880 Lawrence inició su distribución en envolturas de aluminio con una compañía de queso llamada South Edmeston. Más tarde fue comercializado y replicado por otras compañías queseras.

Vínculos relacionados

Receta: buñuelos colombianos, doraditos, crujientes por fuera y suaves por dentro
¿Cómo hacer salsa de mora para la natilla?: Trucos para que quede espesa
La cocina colombiana conquista Latin America’s 50 Best Restaurants

Gastronomía: Española.

Si no tienes fécula de maíz usa harina de trigo 

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 6.

Ingredientes

  • 400 gramos de queso crema (a temperatura ambiente)
  • 230 gramos de crema de leche 
  • 120 gramos de azúcar blanca 
  • 4 huevos
  • 1 cucharada de fecula de maíz o harina de trigo 
  • 1 cucharada de vainilla (opcional)

Preparación

Precalienta el horno a 200 °C y forra el molde con papel mantequilla, dejando que sobresalga.

En un bowl suaviza el queso crema con una espátula.

Incorpora la crema de leche y el azúcar. Mezcla hasta obtener una crema lisa.

Agrega los huevos uno a uno, mezclando suavemente sin incorporar aire.

Agrega la vainilla y finaliza con la fécula de maíz. Mezcla hasta integrar.

Vierte la mezcla en el molde y alisa la superficie.

Lleva al horno 15 minutos a 200 °C, hasta que esté bien dorada por encima y con el centro ligeramente tembloroso.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Torta

Torta vasca

Pastel vasco

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.