Receta: buñuelos colombianos, doraditos, crujientes por fuera y suaves por dentro

Usa en esta preparación queso salado, fécula de maíz, azúcar, leche y huevo.

Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo
13 de diciembre de 2025 - 03:00 p. m.
Cuando estés haciendo buñuelos, vigila la temperatura para que queden cocidos por dentro.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Luis Echeverri Urrea
Un poco de la historia de los buñuelos

La fusión entre el maíz español, la masa americana y la fritura del África le dan paso al origen de los buñuelos. Esferas llenas de sabor que permiten sentir todo un proceso cultural que, hasta hoy, se ha convertido en uno de los íconos gastronómicos más reconocidos del mundo. Existen de dulce y de sal y son consumidos en países como México y España, sin embargo, en la cocina colombiana tiene un factor diferencial: el queso, un producto que por excelencia conquista a diario los paladares de quienes lo consumen.

Gastronomía: Latinoamericana.

Sirve con natilla para disfrutar la Navidad

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • 250 gramos de queso salado (costeño o cotija)
  • 250 gramos de fécula de maíz
  • 5 gramos de polvo para hornear
  • 10 gramos de azúcar
  • 100 gramos de leche
  • 1 huevo
  • Aceite para freír

Preparación

Mezcla en un bowl el queso rallado, la fécula, el azúcar y el polvo de hornear.

Agrega el huevo y la leche poco a poco, amasando hasta lograr una masa homogénea.

Forma bolitas suaves de aproximadamente 70 gramos y calienta aceite en tu horno. La masa debe subir en 10-15 segundos, si la temperatura es ideal.

Fríe los buñuelos sin moverlos, ellos giran solos. Retira cuando estén dorados y escúrrelos en papel absorbente.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana Acevedo, chef/ @chefdianaacevedo

