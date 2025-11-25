Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Este es el paso a paso para preparar manteca de cerdo

Con esta receta podrás disfrutar de unos buenos chicharrones.

Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7
25 de noviembre de 2025 - 02:58 p. m.
La manteca de cerdo es ideal para acompañar varias recetas de sabor. Unas tostadas sabrán delicioso con esta propuesta.
La manteca de cerdo es ideal para acompañar varias recetas de sabor. Unas tostadas sabrán delicioso con esta propuesta.
Foto: Getty Images
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del cerdo

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Vínculos relacionados

Una infusión refrescante y natural: así se prepara un té de menta
ODA, el restaurante colombiano certificado como “Food Made Good” y negocio verde
Colombia tiene más de 200 frutas en el país y esta guía las detalla todas

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Latinoamericana.

Una receta para hacer fácil en casa

  • Tiempo de preparación: 10 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 2.

Ingredientes

  • 1 libra de empella de cerdo

Preparación

Comienza con la empella de cerdo cortándola en trozos y llevándola a una sartén. La idea es cocinar a fuego muy bajo hasta que vaya soltando toda su grasa.

Cuando la empella tome un color dorado, eso quiere decir que al colar obtienes chicharrón de empella y manteca de cerdo.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Andrés Carvajal, chef / @chef.andy7

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Manteca de cerdo

Receta con empella de cerdo

Estilo de Vida

Receta para hacer manteca

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.