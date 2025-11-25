Este es el paso a paso para preparar manteca de cerdo

La manteca de cerdo es ideal para acompañar varias recetas de sabor. Unas tostadas sabrán delicioso con esta propuesta. Foto: Getty Images

Un poco de la historia del cerdo

Su domesticación y consumo se originó en Turquía en la ciudad de Anatolia, sin embargo, la llegada de la carne de cerdo en América se dio en 1943 en el segundo viaje de Cristóbal Colón. En la actualidad, la carne de cerdo es uno de los alimentos más consumidos a nivel mundial.

Aunque en algunas religiones como el judaísmo y el islamismo es prohibida, en mucho lugares del mundo es uno de los productos con mayor oferta gastronómica, ya que tiene variedades en su preparación: al horno, ahumado, y a la brasa, solo por mencionar algunos. Es importante mencionar que del cerdo también se desprenden otras recetas como: la morcilla, el chorizo, y el jamón. Su mayor productor es China, aunque países como Francia e Italia también lo producen.

Gastronomía: Latinoamericana . Una receta para hacer fácil en casa Tiempo de preparación: 10 minutos.

10 minutos. Tiempo de cocción: 15 minutos.

15 minutos. Porciones: 2 . Ingredientes 1 libra de empella de cerdo

Preparación

Comienza con la empella de cerdo cortándola en trozos y llevándola a una sartén. La idea es cocinar a fuego muy bajo hasta que vaya soltando toda su grasa.

Cuando la empella tome un color dorado, eso quiere decir que al colar obtienes chicharrón de empella y manteca de cerdo.

