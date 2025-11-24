Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Una infusión refrescante y natural: así se prepara un té de menta

Se conserva colado en el refrigerador hasta una semana.

Diana María León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable
24 de noviembre de 2025 - 05:00 p. m.
Para hacer este té de menta y saborearlo solo tardarás 10 minutos.
Para hacer este té de menta y saborearlo solo tardarás 10 minutos.
Foto: Diana León
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de la historia del té de menta

El té de menta es una bebida sencilla y aromática que puedes preparar en pocos minutos, perfecta para disfrutar caliente o fría. Su frescura herbal lo convierte en un clásico atemporal que acompaña muy bien cualquier momento del día. Con solo hojas de menta y agua caliente, obtienes una infusión versátil que combina delicioso con limón o miel.

Vínculos relacionados

Colombia tiene más de 200 frutas en el país y esta guía las detalla todas
Incorrecto: menú y dónde queda el restaurante premiado por su comida criolla colombiana
Receta para preparar huevos cocotte con hongos salteados

Además de su sabor vibrante, la menta es conocida por aportar una sensación de ligereza digestiva y frescura respiratoria. Sus aceites esenciales liberados durante la infusión ayudan a calmar el estómago después de las comidas, pueden aliviar tensiones y aportan una sensación refrescante. Es una opción natural, ligera y reconfortante.

La menta ha acompañado a distintas culturas por siglos. Los egipcios la utilizaban en aplicaciones medicinales y se han hallado rastros de la hierba en tumbas del siglo I a. C. En la Grecia antigua simbolizaba hospitalidad y frescura, y los romanos la empleaban para perfumar banquetes. Con el tiempo, su cultivo se extendió por Europa y América, convirtiéndose en una de las hierbas más apreciadas del mundo.

Gastronomía: Saludable .

También puedes congelarlo para conservarlo más tiempo

  • Tiempo de preparación: 5 minutos.
  • Tiempo de cocción: 5 minutos.
  • Porciones: 1.

Ingredientes

  • 1 taza de hojas de menta fresca
  • 4 tazas de agua

Preparación

Lleva el agua a hervir unos 3-5 minutos.

Frota las hojas de menta entre tus manos para activar su esencia.

Transfiere la menta a un frasco resistente al calor y vierte el agua hirviendo sobre ella. Cubre con una tapa o un plato pequeño y deja reposar por 5 minutos.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Diana María León, experta en nutrición culinaria / @cocinableysaludable

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Té de menta

Receta con menta

Gastronomía líquida

Estilo de Vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.