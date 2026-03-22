Receta: arroz con curry y champiñones

Para hacer este arroz con curry y champiñones usa un buen fondo o caldo para resaltar sabores. Foto: María Dulcey

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Gastronomía: Latinoamericana . Disfruta con un buen vino blanco Tiempo de preparación: 15 minutos.

15 minutos. Tiempo de cocción: 10 minutos.

10 minutos. Porciones: 3 . Ingredientes 1 taza de arroz

2 tazas de agua o caldo (mejor si es caldo)

1 taza de champiñones en láminas

½ cebolla finamente picada

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de curry en polvo (ajusta a tu gusto)

1 cucharada de aceite o mantequilla

Sal y pimienta al gusto

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Preparación

En una sartén o olla, sofríe la cebolla y el ajo con el aceite hasta que estén doraditos y fragantes.

Agrega los champiñones y cocina hasta que suelten su agua y se vean dorados.

Incorpora el curry, mezcla bien para que se activen los sabores.

Añade el arroz y revuelve un par de minutos para que se impregne de todo el sabor.

Agrega el agua o caldo, añade sal y pimienta, mezcla suavemente y deja cocinar a fuego medio-bajo hasta que el arroz esté listo.

Si quieres que quede mas cremoso, al final agrega un chorrito de leche de coco o crema y mezcla.

Sirve con champiñones dorados y decora con cilantro y ahora si a disfrutar.

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Un poco de la historia de los champiñones

La palabra champiñón tiene origen en los términos en latín campinio, campinionis, que quiere decir comestible del campo llano (campus).

El champiñón silvestre se cultivó por primera vez en Francia en 1650 cuando se descubrió que entre el estiércol de las caballerizas, sobre el que se vertía agua procedente de lavar hongos silvestres, crecía este hongo comestible. Por esto también es conocido como champiñón de París.

En Colombia este hongo se cultiva hace aproximadamente 50 años gracias al alemán Alfredo Beck. Desde ese entonces empezaron a surgir otros cultivos que se encontraban mayormente en la Sabana de Bogotá. Entre otros beneficios los champiñones ayudan a regular los niveles de azúcar, la presión arterial y ayudan a fortalecer el sistema inmune.

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*Nota de la editora

El contexto histórico de este ingrediente puede encontrarlo en otras recetas con un fin informativo y práctico, para comprender mejor su origen y uso en la cocina.

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧