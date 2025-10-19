Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Gastronomía y Recetas

Estos son los ingredientes y la receta para preparar galletas de ajonjolí

Solo necesitarás plátano maduro, ajonjolí blanco, negro y chocolate amargo para decorar.

María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto
19 de octubre de 2025 - 03:00 p. m.
Estas galletas de ajonjolí también puedes servirlas con banano.
Estas galletas de ajonjolí también puedes servirlas con banano.
Foto: María Dulcey
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un poco de historia sobre la masa de galleta

La masa de galleta o “cookie dough” como es llamada en inglés, nació a principios del siglo XIX, cuando las recetas de “mezclas comestibles para pasteles” comenzaron a aparecer en los libros de cocina inglesa. Esta receta generalmente requería huevos crudos, lo que representa un riesgo para la seguridad alimentaria, por lo que no fueron populares. Fue hasta finales de la década de 1990 que la masa para galletas realmente comenzó a ganar terreno. La receta original rápidamente se convirtió en un éxito entre los cocineros caseros que buscaban una manera fácil y deliciosa de disfrutar su masa para galletas sin tener que hornearla.

Vínculos relacionados

Receta para el almuerzo: camarones con salsa de queso y tocineta
Aquí está el paso a paso para hacer un rico “cheesecake” de calabaza
Esta es la receta para hacer una tortilla de papas

Gastronomía: Latinoamericana .

Manos a la obra y a conquistar paladares

  • Tiempo de preparación: 15 minutos.
  • Tiempo de cocción: 15 minutos.
  • Porciones: 20.

Ingredientes

  • 1 plátano maduro
  • 1 taza de mix de ajonjolí ( blanco y negro)
  • Opcional: sal gruesa o chocolate amargo para decorar

Preparación

Tritura el plátano hasta obtener un puré.

Agrega el ajonjolí y mezcla bien hasta formar una pasta espesa.

Con la ayuda de una cuchara, forma pequeñas porciones y ponlas sobre un molde apto para horno o airfryer.

Cocina a 180 °C durante 15 minutos, revisando a los 10 minutos para evitar que se quemen.

Una vez listas, deja enfriar por al menos 30 minutos para que tomen mejor consistencia (puedes refrigerar de un día para otro)

Decora con sal gruesa o chocolate derretido si lo deseas. Disfruta

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por María Dulcey, cocinera aficionada /@cocinoporgusto

Temas recomendados:

Gastronomía y recetas

Recetas

Cocina internacional

Galletas de ajonjolí

Receta con ajonjolí

Ajonjolí

Estilo de vida

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.