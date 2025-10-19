Estos son los ingredientes y la receta para preparar galletas de ajonjolí

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Un poco de historia sobre la masa de galleta
La masa de galleta o “cookie dough” como es llamada en inglés, nació a principios del siglo XIX, cuando las recetas de “mezclas comestibles para pasteles” comenzaron a aparecer en los libros de cocina inglesa. Esta receta generalmente requería huevos crudos, lo que representa un riesgo para la seguridad alimentaria, por lo que no fueron populares. Fue hasta finales de la década de 1990 que la masa para galletas realmente comenzó a ganar terreno. La receta original rápidamente se convirtió en un éxito entre los cocineros caseros que buscaban una manera fácil y deliciosa de disfrutar su masa para galletas sin tener que hornearla.
Gastronomía: Latinoamericana .
Manos a la obra y a conquistar paladares
- Tiempo de preparación: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 15 minutos.
- Porciones: 20.
Ingredientes
- 1 plátano maduro
- 1 taza de mix de ajonjolí ( blanco y negro)
- Opcional: sal gruesa o chocolate amargo para decorar
Preparación
Tritura el plátano hasta obtener un puré.
Agrega el ajonjolí y mezcla bien hasta formar una pasta espesa.
Con la ayuda de una cuchara, forma pequeñas porciones y ponlas sobre un molde apto para horno o airfryer.
Cocina a 180 °C durante 15 minutos, revisando a los 10 minutos para evitar que se quemen.
Una vez listas, deja enfriar por al menos 30 minutos para que tomen mejor consistencia (puedes refrigerar de un día para otro)
Decora con sal gruesa o chocolate derretido si lo deseas. Disfruta
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧