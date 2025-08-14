Festival del Kalentado: fechas, precios y ciudad para vivir la fiesta de sabor

Exponente gastronómico del restaurante santandereano "El Tony". Foto: El Tony

Desde hoy se vive la primera edición del Festival del Kalentado en Colombia, un evento liderado por el chef santandereano Carlos Contreras. La iniciativa, que se llevará a cabo del 14 al 31 de agosto, contará con la participación de 25 restaurantes del área metropolitana, los cuales presentarán creativas propuestas culinarias basadas en una de las recetas más tradicionales del país.

Durante el lanzamiento del festival, Contreras expresó que espera que “la meta para estos 18 días sea vender más de 10 mil platos”. Además, señaló que su principal objetivo es exaltar la auténtica comida colombiana a través de un festival en el que diversos ingredientes se conjugan para mostrar la versatilidad de los cocineros, quienes buscarán conquistar los paladares con sus interpretaciones del calentado.

“En Colombia todos comemos calentado. Queremos que este festival sea un referente nacional y que en próximas ediciones llegue a otras ciudades”, afirmó el chef. El festival cuenta con el respaldo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Acodres, entre otros.

Los comensales podrán disfrutar de este plato por un valor de $20.000, ya sea en el lugar o a través de servicio a domicilio. Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta serán los escenarios principales de esta ruta gastronómica, que incluirá desde preparaciones clásicas del calentado hasta versiones gourmet, destacando también la participación de tres restaurantes de cocina internacional.

Contreras ha sido testigo de la importancia cultural de este plato en el país. Él forma parte de la segunda generación de uno de los restaurantes más conocidos de Bucaramanga, fundado en 1965 y que lleva por nombre el Tony, el mismo que desde hace décadas ofrece a sus comensales el tradicional calentado.

“Con el paso del tiempo hemos ido creando nuevas versiones. Hoy, uno de los más pedidos es el ‘calentado arrechito’. Lleva la carne típica de los santandereanos —carne oreada cortada en cubitos—, mezclada con arroz, papa criolla frita, mazorca asada desgranada, y le damos un toque de pasta y ají. Por eso se llama así: porque es picantico, bravo, como nosotros los santandereanos”, relata.

