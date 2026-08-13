Flan de arequipe fácil y cremoso: receta paso a paso

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Gastronomía: Romana.
Deja refrigerando toda la noche para disfrutar
- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 30 minutos.
- Porciones: 8.
Ingredientes
- ¾ taza de azúcar
- 2 cucharadas de agua
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Ingredientes para el flan
6 yemas de huevo
1 huevo entero
200 mililitros de crema de leche
400 gramos de arequipe o dulce de leche
300 gramos de leche condensada
1 cucharada de esencia de vainilla
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Preparación
Prepara el caramelo cocinando el azúcar con el agua a fuego medio hasta obtener un color dorado. Vierte rápidamente en el molde y cubre la base.
Mezcla las yemas, el huevo, la crema de leche, la leche condensada, el arequipe y la vainilla hasta integrar. Pasa la mezcla por un colador para lograr una textura más fina y cremosa.
Vierte en el molde y cocina a baño María en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 1 hora, hasta que el centro esté firme pero aún tiemble ligeramente.
Deja enfriar, refrigera toda la noche, desmolda y disfruta de este postre espectacular.
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