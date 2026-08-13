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Flan de arequipe fácil y cremoso: receta paso a paso

Una preparación inspirada en el postre tradicional griego para saborear el irresistible dulce de leche.

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Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido
13 de agosto de 2026 - 03:00 p. m.
Este flan de arequipe puedes prepararlo sin problema en casa, se convertirá en una de tus opciones favoritas por su textura cremosa y caramelo dorado.
Este flan de arequipe puedes prepararlo sin problema en casa, se convertirá en una de tus opciones favoritas por su textura cremosa y caramelo dorado.
Foto: Augusto Cesar Martins / Pexels
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Gastronomía: Romana.

Deja refrigerando toda la noche para disfrutar

  • Tiempo de preparación: 30 minutos.
  • Tiempo de cocción: 30 minutos.
  • Porciones: 8.

Ingredientes

  • ¾ taza de azúcar
  • 2 cucharadas de agua

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Ingredientes para el flan

6 yemas de huevo

1 huevo entero

200 mililitros de crema de leche

400 gramos de arequipe o dulce de leche

300 gramos de leche condensada

1 cucharada de esencia de vainilla

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Preparación

Prepara el caramelo cocinando el azúcar con el agua a fuego medio hasta obtener un color dorado. Vierte rápidamente en el molde y cubre la base.

Mezcla las yemas, el huevo, la crema de leche, la leche condensada, el arequipe y la vainilla hasta integrar. Pasa la mezcla por un colador para lograr una textura más fina y cremosa.

Vierte en el molde y cocina a baño María en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 1 hora, hasta que el centro esté firme pero aún tiemble ligeramente.

Deja enfriar, refrigera toda la noche, desmolda y disfruta de este postre espectacular.

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧

Por Juan Javier Pulido, aficionado a la cocina / @juanjavierpulido

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