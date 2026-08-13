Flan de arequipe fácil y cremoso: receta paso a paso

Este flan de arequipe puedes prepararlo sin problema en casa, se convertirá en una de tus opciones favoritas por su textura cremosa y caramelo dorado. Foto: Augusto Cesar Martins / Pexels

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Gastronomía: Romana . Deja refrigerando toda la noche para disfrutar Tiempo de preparación: 30 minutos.

30 minutos. Tiempo de cocción: 30 minutos.

30 minutos. Porciones: 8 . Ingredientes ¾ taza de azúcar

2 cucharadas de agua

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Ingredientes para el flan

6 yemas de huevo

1 huevo entero

200 mililitros de crema de leche

400 gramos de arequipe o dulce de leche

300 gramos de leche condensada

1 cucharada de esencia de vainilla

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Preparación

Prepara el caramelo cocinando el azúcar con el agua a fuego medio hasta obtener un color dorado. Vierte rápidamente en el molde y cubre la base.

Mezcla las yemas, el huevo, la crema de leche, la leche condensada, el arequipe y la vainilla hasta integrar. Pasa la mezcla por un colador para lograr una textura más fina y cremosa.

Vierte en el molde y cocina a baño María en horno precalentado a 170 °C durante aproximadamente 1 hora, hasta que el centro esté firme pero aún tiemble ligeramente.

Deja enfriar, refrigera toda la noche, desmolda y disfruta de este postre espectacular.

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