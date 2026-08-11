Terremoto en Colombia: así puede llevar comida caliente a las familias afectadas

Comida para Todos, iniciativa de la Fundación Gastronomía Social Colombia para llevar alimento a las víctimas del terremoto en Colombia. Foto: Kampus Production

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Colombia registró este lunes el sismo más fuerte de la última década: un temblor de magnitud 7,4 con epicentro en el Chocó que se sintió en gran parte del país. Pereira, Cali y Quibdó figuran entre las ciudades más afectadas, donde, según los últimos datos de Asocapitales, se reportan al menos 181 fallecidos en las zonas afectadas.

En las zonas más golpeadas, el panorama es crítico, casas derrumbadas, cortes de agua y luz, vías afectadas y comunidades incomunicadas con familiares y amigos son algunas de las emergencias que se han agravado en las últimas horas en diferentes partes del país, y que llevaron a declarar el desastre de carácter nacional.

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A la catástrofe natural se suma una necesidad urgente, la comida. Por eso la Fundación Gastronomía Social Colombia —organismo que crea sistemas colaborativos “que favorecen el bien social a través de la gastronomía, para proteger la seguridad alimentaria, la salud, la inclusión social y el cuidado medioambiental”—, en alianza con World Central Kitchen (WCK), activó un protocolo para llevar comidas calientes, nutritivas y de calidad a las familias afectadas.

“En momentos como este, una comida representa mucho más que alimento. Es una forma concreta de acompañar, cuidar y devolver un poco de tranquilidad a quienes lo han perdido todo. Hoy invitamos a los colombianos, a las empresas y a toda la industria gastronómica a sumarse y convertir su solidaridad en comida caliente, nutritiva y de calidad para las personas afectadas”, afirmó Cristina Botero Orozco, presidenta de la Fundación Gastronomía Social Colombia.

A través de su programa de asistencia humanitaria “Comida para Todos”, la fundación promueve la donación para quienes quieran hacer parte de este proceso solidario, en el que se crean redes colaborativas y asistencias creativas que responden con dignidad, cuidado y esperanza a las familias afectadas.

Por su parte, el fundador de World Central Kitchen (WCK), el chef José Andrés, manifestó a través de sus redes sociales que “espera lo mejor” con la activación de estas donaciones que en otras ocasiones “han instalado cocinas al aire libre en zonas de desastres y de guerra para distribuir comidas gratuitas”, según información divulgada por CNN en Español.

Iniciativas como la que se está llevando a cabo en Colombia, ya han sido desarrolladas en Gaza, el Líbano, Ucrania y recientemente en Venezuela, luego de que el país vecino fuera sacudido en dos ocasiones por un terremoto el 24 de junio del año en curso.

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Donaciones individuales y empresariales

www.comidaparatodos.org

Empresas interesadas en realizar donaciones o establecer alianzas emergencias.colombia@gastronomia.social

Restaurantes y establecimientos interesados en sumarse al Plato Solidario emergencias.colombia@gastronomia.social

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Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧