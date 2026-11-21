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¿Se imagina llevar las flores del jardín directamente a la mesa? Aunque solemos asociarlas con la decoración, los arreglos florales y los aromas, algunas especies también tienen un lugar en la cocina. Sus pétalos pueden aportar sabores, texturas y colores que transforman desde una ensalada hasta un postre.
Y no, no se trata solo de decorar el plato: hay flores que también se comen. Le presentamos cinco opciones que puede incorporar a sus recetas.
Capuchina (Tropaeolum majus)
La capuchina es una planta trepadora o rastrera originaria de los Andes, reconocida por sus flores amarillas, naranjas y rojas, y sus hojas redondas de color verde intenso. Sus pétalos tienen un sabor ligeramente picante, parecido al del rábano o el berro, por lo que funcionan muy bien en preparaciones saladas, especialmente aquellas que necesitan un toque fresco.
Ensalada de capuchinas: Combine hojas de lechuga, tomates cherry, queso de cabra y pétalos de capuchina. Termine con una vinagreta de limón, aceite de oliva y miel, y tendrá una ensalada fresca, colorida y con un ligero toque picante que les dará un giro diferente a sus almuerzos.
Pensamiento (Viola tricolor)
El pensamiento es una planta pequeña que produce flores de diferentes colores, entre ellos morado, amarillo, blanco y azul. Sus pétalos tienen un sabor suave, ligeramente dulce y vegetal, por lo que son una buena alternativa para acompañar preparaciones dulces sin modificar demasiado su sabor.
Torta con flores de pensamiento: Prepare una torta de vainilla o limón y, una vez esté fría, decórela con una capa ligera de crema de queso. Distribuya los pétalos de pensamiento sobre la superficie para darle color y un acabado floral.
Hibisco o flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa)
La flor de Jamaica proviene de una planta tropical que produce flores de tonos amarillos y rojizos. En la cocina se aprovechan principalmente sus cálices carnosos, de color rojo intenso, que tienen un sabor ácido y frutal. Son muy utilizados en bebidas, infusiones, mermeladas y salsas.
Limonada de Jamaica: Hierva los cálices de Jamaica en agua durante unos minutos y deje reposar la preparación. Cuele, agregue jugo de limón, agua fría y endulce al gusto.
Caléndula (Calendula officinalis)
La caléndula es una planta de flores amarillas o naranjas que se cultiva tanto por su valor ornamental como por sus usos tradicionales. Sus pétalos son comestibles y tienen un sabor ligeramente herbal y picante.
Arroz con caléndula: Prepare un arroz blanco tradicional y, durante los últimos minutos de cocción, incorpore algunos pétalos de caléndula previamente lavados. Puede acompañarlo con verduras salteadas para obtener un plato colorido y con un ligero toque herbal y picante.
Rosa (Rosa spp.)
Las rosas son conocidas por sus flores de múltiples colores y su fragancia, pero también tienen un lugar en la cocina. Sus pétalos son comestibles y se caracterizan por su sabor delicado, ligeramente dulce y floral. Por eso, pueden incorporarse en postres, bebidas, mermeladas e infusiones, a las que aportan un aroma particular.
Mermelada de pétalos de rosa: Lave los pétalos y cocínelos a fuego bajo con agua, azúcar y unas gotas de limón. Revuelva hasta conseguir una consistencia espesa y deje enfriar. Puede utilizarla para acompañar tostadas, yogur o preparaciones de repostería.
Lavanda (Lavandula angustifolia)
La lavanda es una planta aromática de pequeñas flores violetas o azuladas, reconocida por su fragancia intensa. Sus flores también se utilizan en la gastronomía y tienen un sabor dulce con notas herbales. Debido a que su aroma puede dominar fácilmente una preparación, se recomienda incorporarlas en pequeñas cantidades.
Galletas de lavanda y limón: Prepare una masa tradicional para galletas de mantequilla y agregue una pequeña cantidad de flores secas de lavanda comestible junto con ralladura de limón. Hornee hasta que estén doradas y deje enfriar antes de servir.
Borraja (Borago officinalis)
La borraja es una planta herbácea que produce pequeñas flores de color azul intenso, aunque también pueden encontrarse algunas de tonalidades rosadas o blancas. Sus flores son comestibles y tienen un sabor fresco y suave, parecido al pepino, por lo que se utilizan en ensaladas, sopas frías y bebidas.
Cubitos de hielo: Distribuya flores frescas de borraja en una cubetera, agregue agua y lleve al congelador. Una vez estén listos, puede utilizarlos para acompañar limonadas, aguas saborizadas o cócteles sin alcohol.
Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧