La capuchina es una planta trepadora o rastrera originaria de los Andes, reconocida por sus flores…

Y no, no se trata solo de decorar el plato: hay flores que también se comen. Le presentamos cinco opciones que puede incorporar a sus recetas.

¿Se imagina llevar las flores del jardín directamente a la mesa? Aunque solemos asociarlas con la decoración, los arreglos florales y los aromas, algunas especies también tienen un lugar en la cocina. Sus pétalos pueden aportar sabores, texturas y colores que transforman desde una ensalada hasta un postre.

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La capuchina es una planta trepadora o rastrera originaria de los Andes, reconocida por sus flores amarillas, naranjas y rojas, y sus hojas redondas de color verde intenso. Sus pétalos tienen un sabor ligeramente picante, parecido al del rábano o el berro, por lo que funcionan muy bien en preparaciones saladas, especialmente aquellas que necesitan un toque fresco.

Ensalada de capuchinas: Combine hojas de lechuga, tomates cherry, queso de cabra y pétalos de capuchina. Termine con una vinagreta de limón, aceite de oliva y miel, y tendrá una ensalada fresca, colorida y con un ligero toque picante que les dará un giro diferente a sus almuerzos.

Sus pétalos de tonos amarillos, naranjas y rojos tienen un sabor ligeramente picante Foto: Getty Images/Westend61 - Westend61

Pensamiento (Viola tricolor)

El pensamiento es una planta pequeña que produce flores de diferentes colores, entre ellos morado, amarillo, blanco y azul. Sus pétalos tienen un sabor suave, ligeramente dulce y vegetal, por lo que son una buena alternativa para acompañar preparaciones dulces sin modificar demasiado su sabor.

Torta con flores de pensamiento: Prepare una torta de vainilla o limón y, una vez esté fría, decórela con una capa ligera de crema de queso. Distribuya los pétalos de pensamiento sobre la superficie para darle color y un acabado floral.

Sus pétalos de distintos colores tienen un sabor suave, ligeramente dulce y vegetal. Foto: Getty Images/Westend61 - Westend61

Hibisco o flor de Jamaica (Hibiscus sabdariffa)

La flor de Jamaica proviene de una planta tropical que produce flores de tonos amarillos y rojizos. En la cocina se aprovechan principalmente sus cálices carnosos, de color rojo intenso, que tienen un sabor ácido y frutal. Son muy utilizados en bebidas, infusiones, mermeladas y salsas.

Limonada de Jamaica: Hierva los cálices de Jamaica en agua durante unos minutos y deje reposar la preparación. Cuele, agregue jugo de limón, agua fría y endulce al gusto.

Sus cálices carnosos de color rojo intenso tienen un sabor ácido y frutal. Foto: Getty Images - MEDITERRANEAN

Caléndula (Calendula officinalis)

La caléndula es una planta de flores amarillas o naranjas que se cultiva tanto por su valor ornamental como por sus usos tradicionales. Sus pétalos son comestibles y tienen un sabor ligeramente herbal y picante.

Arroz con caléndula: Prepare un arroz blanco tradicional y, durante los últimos minutos de cocción, incorpore algunos pétalos de caléndula previamente lavados. Puede acompañarlo con verduras salteadas para obtener un plato colorido y con un ligero toque herbal y picante.

us pétalos amarillos y naranjas tienen un sabor ligeramente amargo y herbal. Foto: Getty Images - Zoryana Ivchenko

Rosa (Rosa spp.)

Las rosas son conocidas por sus flores de múltiples colores y su fragancia, pero también tienen un lugar en la cocina. Sus pétalos son comestibles y se caracterizan por su sabor delicado, ligeramente dulce y floral. Por eso, pueden incorporarse en postres, bebidas, mermeladas e infusiones, a las que aportan un aroma particular.

Mermelada de pétalos de rosa: Lave los pétalos y cocínelos a fuego bajo con agua, azúcar y unas gotas de limón. Revuelva hasta conseguir una consistencia espesa y deje enfriar. Puede utilizarla para acompañar tostadas, yogur o preparaciones de repostería.

Sus pétalos comestibles tienen un sabor delicado, ligeramente dulce y floral. Foto: Getty Images/500px Prime - Anil K Mohanty

Lavanda (Lavandula angustifolia)

La lavanda es una planta aromática de pequeñas flores violetas o azuladas, reconocida por su fragancia intensa. Sus flores también se utilizan en la gastronomía y tienen un sabor dulce con notas herbales. Debido a que su aroma puede dominar fácilmente una preparación, se recomienda incorporarlas en pequeñas cantidades.

Galletas de lavanda y limón: Prepare una masa tradicional para galletas de mantequilla y agregue una pequeña cantidad de flores secas de lavanda comestible junto con ralladura de limón. Hornee hasta que estén doradas y deje enfriar antes de servir.

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Sus pequeñas flores violetas tienen un sabor dulce con notas herbales y un aroma intenso. Foto: Getty Images - MEDITERRANEAN

Borraja (Borago officinalis)

La borraja es una planta herbácea que produce pequeñas flores de color azul intenso, aunque también pueden encontrarse algunas de tonalidades rosadas o blancas. Sus flores son comestibles y tienen un sabor fresco y suave, parecido al pepino, por lo que se utilizan en ensaladas, sopas frías y bebidas.

Cubitos de hielo: Distribuya flores frescas de borraja en una cubetera, agregue agua y lleve al congelador. Una vez estén listos, puede utilizarlos para acompañar limonadas, aguas saborizadas o cócteles sin alcohol.

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Sus pequeñas flores azules tienen un sabor fresco y suave, parecido al pepino. Foto: Getty Images/Westend61 - Westend61

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