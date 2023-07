Futuro Coca 2023: programación y eventos de este festival en Bogotá

Ella es Carmen Posada, directora de Futuro Coca. Foto: Iván Camilo Muñoz / El Espectador

El próximo 30 de julio, Bogotá será el epicentro de un encuentro de ideas en torno a una planta sagrada: la coca. Por medio de conferencias, talleres de moda, gastronomía, agricultura, conciertos, pódcast en vivo, feria de emprendimientos y experiencias de realidad virtual, entre otros, el festival Futuro Coca (FUCO) mostrará múltiples posibilidades para usar la hoja que históricamente ha sido estigmatizada por su comercialización al producir cocaína, la droga que cobró protagonismo en los años ochentas y noventas asociándola únicamente al consumo de estupefacientes.

El evento, fundado por Carmen Posada, consultora y periodista de sistemas alimentarios y Alejandro Osses, investigador y documentalista especializado en sistemas alimentarios, quienes, tras viajar, liderar, investigar y participar en el Reto Coca 2022 en Lerma, Cauca, se dieron a la tarea de buscar formas de amplificar un mensaje positivo a través de esta planta ancestral y llevarlo a espacios urbanos para buscar un cambio de narrativa sobre la misma. Su producción estará a cargo de FRITO y Pop-Up Art, dos organizaciones que trabajan a favor del concepto promovido por sus fundadores.

En Gastronomía y recetas de El Espectador hablamos con Posada, una de las fundadoras del evento y esto fue lo que nos contó a pocos días de su lanzamiento.

¿Cómo nació y de qué se trata Futuro Coca?

Futuro Coca nace de una visita a Lerma, Cauca. El año pasado estuve invitada al Reto Coca y ahí pude empezar a entender que había un mundo detrás de la hoja de coca, más allá de lo ancestral y de lo ilegal. Empecé a investigar y me di cuenta de que hay un montón de trabajo hecho desde el mundo periodístico, artesanal, gastronómico, artístico, de la ciencia y de la investigación que está trabajando en reivindicar la hoja de coca para empezar a desmontar ese estigma que lleva cargando la hoja durante décadas.

Desde el año 1961 la hoja de coca fue catalogada como una sustancia igual de tóxica y peligrosa que la cocaína, la heroína y la oxicodona, así que creo que es un proceso que va a tomar unos buenos años. Mientras tanto, nosotros vamos de la mano con este tipo de iniciativas abriendo la puerta a un festival que nace de una idea que habla de futuro, y que, además, nos enseña como colombianos a sentirnos orgullosos de la hoja de coca y a sacar la cara desde lo positivo, por ser los mayores productores y exportadores de hoja de coca del mundo.

¿Qué van a encontrar los asistentes en este festival?

En el festival van a encontrar talleres de agro, moda, gastronomía; también habrá espacio para experiencias artísticas en donde cobrarán protagonismo exposiciones fotográficas, de realidad virtual, conciertos, teatro y títeres, todo esto alrededor de una nueva narrativa y un nuevo discurso de la hoja de coca. A raíz de esto construimos un proyecto robusto, para que se convirtiera en un espacio con mucha visibilidad para todo el mundo.

¿Cómo han logrado romper esos estigmas alrededor de la hoja de coca?

No ha sido fácil, cuando estábamos empezando con el festival tocamos muchas puertas para buscar patrocinios adicionales y fue muy difícil. La verdad es que la mayoría de las personas y organizaciones no estaban listas porque les parece que la hoja de coca no es un tema al que haya que ponerle el ojo, así que anular esa imagen asociada con narcotráfico y demás, es un verdadero reto. Sin embargo, no todo es malo, en la construcción del festival ha sido muy bonito encontrar algunos aliados que si bien no habían escuchado del tema, abrieron sus puertas, como en el caso del Gimnasio Moderno.

A ellos les presentamos toda la propuesta de lo que iba a ser el festival ya ejecutado, lo entendieron, aceptaron y también creyeron en la idea de promover todo lo que hay alrededor de la hoja de coca. Con el festival queremos conectar a las personas con las bondades de esta planta ancestral. Por ejemplo, la gente desconoce que, para la industria de la moda, la hoja de coca es un insumo clave para tinturar telas y produce una gama de 96 colores, ahí ya captamos un nicho al que le interesa una temática puntual, para este año tenemos aliados como Agroarte, un colectivo de mujeres caucanas, Ginger Blonde y Pajarita Caucana, exponentes maravillosas para dar a conocer estos temas.

¿Habrá algún evento previo al festival para dar a conocerlo?

Claro, creamos un evento que hace parte del foco general de lo que queremos mostrar en el festival, se va a llamar Coca Talks, va a ser en la universidad de los Andes este 27 de julio y tendremos a cuatro ponentes hablando de ancestralidad, medicina o ciencia, gastronomía y regulación. Todo va a ser transmitido en vivo para quienes no puedan asistir y adicional proyectaremos el documental que creó Marta Rodríguez de la hoja de coca en el 2001, ella es pionera en el tema.

También tendremos un espacio que se llamará “El círculo de la palabra”, en donde vamos a poder escuchar a diferentes autoridades de pueblos indígenas, donde relatarán lo que significa para ellos la hoja de coca, cómo la trabajan, cómo la conciben, cómo la usan y su importancia, entre otras. Fusionaremos también lo artístico con lo periodístico, demostrando cómo se han convertido en vehículos narrativos para hablar sobre este tema, buscando atraer a diferentes públicos con el propósito de crear una conexión con el territorio.

¿Cuáles han sido las ideas que han surgido en sectores como la gastronomía en torno a esta planta sagrada?

Estamos en el proceso constante de encontrarlas, realmente eso es un proceso en el que vamos a necesitar de muchos aliados. Ya hemos avanzado, claro, ya podemos comprar unas galletas hechas con hoja de coca, podemos ver el vídeo de cómo hacer una torta en casa con este ingrediente, vamos avanzando. Coca Nasa ha hecho un trabajo muy importante en industrializar la hoja de coca buscando que llegue a los hogares, entonces, si bien el camino es largo, se está logrando. Existe la gaseosa de coca, la coca-pola, los licores de coca y las galletas, entre otras, así que creo que el juego de la industria va a ser muy importante.

Hay investigaciones que han demostrado que esta planta incluso tiene más calcio que la leche y más proteína que la quinua. El mambe, por ejemplo, es un alimento que conecta, que te estimula, te permite concentrarte y tienes unos efectos muy importantes para el cuerpo, así que hay que mostrarlo, entenderlo y visibilizarlo ante la gente; las bondades de todo lo que es inexplorado es una sorpresa muy grata.

El sector gastronómico es cada vez más popular, ya hay restaurantes que reinterpretan la hoja de coca como Salvo Patria con sus fideos de mambe, Mini-mal con su postre de tres leches y otros que le apuestan a la coctelería, usando este ingrediente. En el festival vamos a tener un taller dictado por el Gato Dummas, que es una institución que lleva años trabajando en investigación de la hoja de coca como elemento gastronómico, y el SENA, que también ha desarrollado su propia fórmula de chocolate con harina de coca.

La hoja de coca tiene unos valores nutricionales muy importantes, lo que pasa es que estamos tan mal en investigación que no se ha podido resaltar por qué es biodisponible para su consumo. La coca tiene proteína, calcio, hierro, entonces no solamente es un tema gastronómico sino también alimenticio.

¿Cuál es el mensaje que traerán los expertos en este tema para que la gente entienda la verdadera importancia de la hoja de coca?

Los indígenas arhuacos dicen que hasta que no hagamos la paz con la hoja de coca no va a haber paz en el mundo y yo creo que es totalmente cierto. La hoja de coca ha sido un referente de muerte durante tantos años, pero tiene el potencial de ser fuente de vida, de prosperidad, de nuevos negocios, de nuevas industrias, de salud, investigación científica, así que lo que primero tenemos que hacer es darnos cuenta de que la hoja de coca es tan colombiana como el café o Shakira.

Los colombianos estamos conectados a ella y debemos dejar de verla como algo ajeno, estamos en un punto en el que tenemos que llegar a un punto medio para precisamente conectar ese mundo ancestral con el urbano para visibilizar el futuro de una manera responsable y así crear un mundo de posibilidades que le apuesten a un crecimiento de país.

¿Cómo se ven beneficiados los emprendimientos en este festival?

Vamos a tener ocho emprendimientos que son empresas indígenas -en su mayoría- y una campesina que llevan trabajando con la hoja de coca durante varios años, industrializándola de manera semi artesanal para poder ofrecerle al público galletas, cremas, aceites, gaseosa, cerveza y hasta harina.

¿Hablemos de cómo la hoja de coca ha contribuido al tema del agro en el país?

Ese ha sido un descubrimiento realmente valioso. La hoja de coca funciona como un fertilizante, instituciones como el SENA se han encargado de realizar investigaciones durante varios años para convertir la harina de coca en un producto que se convierta en un aliado de diferentes procesos, donde se explore todo su potencial dejando de lado lo sintético. Al final es un ejercicio de transformación donde lo natural prima y se reafirma la importancia de esta joya de la corona inexplorada.

