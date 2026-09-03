Galletas de pistacho y chocolate listas en 30 minutos

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Gastronomía: Persa.
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- Tiempo de preparación: 30 minutos.
- Tiempo de cocción: 25 minutos.
- Porciones: 6.
Ingredientes
- 1 huevo
- 70 gramos de mantequilla
- 200 gramos de pistachos picados
- Chips de chocolate
- 200 gramos de crema de pistacho
- Sal de marina (opcional)
- Mezcla para galletas
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Preparación
Sobre una hoja de papel parafinado, extiende una capa de crema de pistacho formando un disco. Llévala al congelador hasta que esté firme y luego córtala en pequeños cuadros. Reserva.
En un bowl, agrega la mezcla para galletas con la mantequilla a temperatura ambiente. Integra ambos ingredientes con las manos hasta obtener una masa homogénea.
Incorpora el huevo y la mitad de los pistachos picados. Si lo deseas, puedes añadir chips de chocolate adicionales.
Con una cuchara para helado, porciona la masa y pon un cuadro de crema de pistacho congelada en el centro de cada porción. Cierra bien la masa formando bolitas.
Decóralas con el resto de los pistachos picados y algunos trozos de chocolate. Llévalas al congelador durante 20 minutos; mientras tanto, precalienta el horno a 180 °C.
Hornea las galletas durante 20 a 25 minutos, o hasta que los bordes estén ligeramente dorados. Déjalas enfriar sobre una rejilla y, antes de servir, termina con una pizca de sal marina y un poco más de crema de pistacho por encima.
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