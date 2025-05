Ganadores del Burger Master 2025: estas son las mejores hamburguesas de Colombia

Influenciador gastronómico y creador del festival Burger Master. Foto: Tulio Recomienda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Burger Máster 2025 cerró con broche de oro celebrando su décima edición. Bajo el nombre de “Los Invencibles”, el evento deleitó a los comensales con las mejores hamburguesas del país. Durante siete días de lluvias e inundaciones (en la mayoría de las 52 ciudades y municipios participantes), las filas no cedieron y los colombianos decidieron salir a apoyar a sus restaurantes favoritos.

“Las redes sociales se inundaron de comentarios, videos, fotos, memes y, por supuesto, de filas interminables en todas partes. El mundo entero no podía creer que fuéramos capaces de hacer filas de 100, 300 e incluso 700 personas durante horas, todo para decirle sí a esos jóvenes cocineros y cocineras que decidieron arriesgarse en esta exigente competencia gastronómica. Al final, ganó toda Colombia”, contó Tulio Zuloaga, organizador de la iniciativa.

En total se vendieron 3.349.210 hamburguesas en todo Colombia, lo que representa más de 80 mil millones de pesos generados en solo una semana (incluyendo papas y bebidas), todo esto sin contar lo que se mueve alrededor de esta iniciativa.

Luego de conocer los resultados de este festival de sabor, Tulio Zuloaga se pronunció en sus redes sociales y dejó un mensaje a todos sus “héroes y heroínas” a propósito de su participación. “‘Es mentira’, fue lo primero que le dije al equipo al revisar el número que me estaban enviando, ‘esto no puede ser verdad´, y aunque me pasé de incrédulo, lo cierto es que este Burger Master revolucionó a todo el país, eso no se puede negar. Todo el mundo estaba hablando de hamburguesas: los que participaban y los que no”, aseguró.

Ver todo el listado de ganadores aquí

Si te gusta la cocina y eres de los que crea recetas en busca de nuevos sabores, escríbenos al correo de Tatiana Gómez Fuentes (tgomez@elespectador.com) o al de Edwin Bohórquez Aya (ebohorquez@elespectador.com) para conocer tu propuesta gastronómica. 😊🥦🥩🥧