Gastronomika: un chef colombiano estará entre los 30 cocineros más influyentes

Del 6 al 8 de octubre, en San Sebastián, España, se reunirán los 30 cocineros más influyentes del último año en Gastronomika 2025, uno de los congresos gastronómicos más importantes del mundo. Este evento congrega a chefs con propuestas innovadoras, productores y académicos, en torno a técnicas e ideas que marcan el rumbo de la alta cocina global.

Entre los chefs destacados figuran cinco latinoamericanos, incluido un colombiano: Jeferson García, quien presentará su propuesta culinaria basada en la conservación, la biodiversidad y el cuidado de los páramos y el agua.

Esta visión se refleja en el menú de su restaurante Afluente, en Bogotá, que ocupa el puesto número 61 en la lista Latin America’s 50 Best Restaurants. García enfocará su intervención en cómo, a través de su menú Conectividad, se narra la riqueza hídrica de Colombia y su conexión con todo el país.

Su cocina tiene como base los páramos, ecosistemas de los que Colombia alberga el 50 % a nivel mundial. Estos capturan, regulan y liberan el recurso hídrico que abastece a millones de personas y sostiene actividades agrícolas, energéticas e industriales.

El trabajo de esta propuesta busca destacar también, a nivel global, la importancia de la biodiversidad única del país, sus especies endémicas y cómo la protección de los páramos contribuye a mitigar el cambio climático gracias a su capacidad de almacenar carbono. “Protegerlos no solo es vital para el equilibrio ambiental del país, sino también para la salud ecológica del planeta”, explicó el chef.

El encuentro, que ya ha tenido varias entregas, ha sido un motor de excelencia en el mundo culinario, y uno de los más destacados encuentros mundiales en torno a la academia y sus fogones. Este año celebrará su XXVII edición, bajo el lema “Tradición y regeneración”, consolidándose como una de las fuerzas pedagógicas más destacadas del sector de la gastronomía.

El lunes 6 de octubre, Jeferson García será uno de los ponentes principales del congreso, y el representante de Colombia al otro lado del mundo, donde hablará sobre la relación entre biodiversidad y conservación, y cómo estos conceptos se expresan desde la cocina colombiana, acompañado de figuras de renombre de la gastronomía internacional, incluyendo referentes de Europa, Asia y América.

