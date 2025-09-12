Trucos para ablandar la costilla de cerdo y que no quede cauchuda

Te compartimos los mejores trucos para que tu costilla de cerno quede blandita y lista para emplatar. Foto: ¿Cómo hacer costillas de cerdo BBQ? - Cortesía/ GettyImages

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cocinar costilla de cerdo puede parecer fácil, pero no siempre su resultado de cocción es el esperado. Sin embargo, si terminas con una carne dura y cauchuda que arruina el plato, no te preocupes que esto tiene solución. En Gastronomía y recetas de El Espectador te contamos cómo puedes ablandarla y lograr que quede suave, jugosa y llena de sabor en cada bocado.

¿Cómo ablandar la costilla de cerdo?

Cocción lenta en líquidos:

La forma más clásica es cocinar las costillas a fuego bajo en agua, caldo o cerveza. El líquido penetra la carne, suaviza las fibras y concentra el sabor. Lo ideal es mantener una cocción prolongada, entre 1 y 2 horas.

Cocción al vapor:

La cocción al vapor es una forma rápida y eficaz de ablandar la costilla de cerdo, ya que mantiene su jugosidad y descompone las fibras. Córtala en porciones pequeñas, colócala en la vaporera con agua y especias, y cocina a fuego bajo por dos horas hasta que quede tierna.

Método de salmuera:

La técnica de la salmuera consiste en sumergir la carne en una mezcla con sal para suavizar su textura. Este proceso ayuda a descomponer las fibras musculares, mantener la jugosidad y evitar que la carne se reseque durante la cocción, sobre todo cuando se prepara a la parrilla.

Uso de papaya o piña:

La papaya y la piña contienen enzimas naturales (papaína y bromelina) que actúan como ablandadores. Basta con marinar la carne durante 30 minutos con jugo fresco para obtener una textura más tierna sin alterar demasiado el sabor.

Cocción en olla de presión:

La olla a presión es una opción rápida y eficaz. En tan solo 30-40 minutos puedes obtener costillas suaves y jugosas, siempre que uses suficiente líquido y un fuego medio para no secarlas.

Descanso después de la cocción:

Al sacar las costillas del horno o la olla, déjalas reposar unos minutos tapadas con papel aluminio. Esto permite que los jugos se redistribuyan y la carne mantenga una textura tierna y jugosa.

Recetas con costilla de cerdo

Receta para preparar costillas de cerdo con piña asada

Esta receta es ideal para fin de semana, en la que combinamos a la perfección el cerdo y la piña. Léela completa aquí.

Receta de costillas en freidora de aire

Hacer costillas puede parecer todo un reto, pero si tienes una freidora de aire esto será muy fácil. Aquí te enseñamos el paso a paso.